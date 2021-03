Cântăreţul legendar de reggae Bunny Wailer, membru fondator al formaţiei The Wailers, a murit

Ministrul nu a precizat cauza decesului lui Bunny Wailer, membru fondator al grupului The Wailers cu Bob Marley şi Peter Tosh, care au făcut din reggae un fenomen mondial. Wailer s-a născut Neville Livingston pe 10 aprilie 1947. În copilăria pătrecută la St. Ann Parish s-a împrietenit cu Bob Marley. Au devenit mai apropiaţi după moartea tatălui lui Marley în 1955 când mama lui Marley s-a mutat cu tatăl lui Livingston.

În 1963, Livingston şi Marley, alături de prietenul lor Peter Tosh, s-au mutat la Kingston şi au format grupul reggae numit The Wailing Wailers (mai târziu The Wailers). Trio-ul a avut aproape imediat succes, clasându-se în topurile jamaicane în anul următor cu single-ul lor de debut "Slimmer Down".

Livingston, care în cele din urmă a adoptat numele de Bunny Wailer, este creditat pentru compoziţia multor cântece ale formaţiei The Wailers, printre care: “Dreamland”, “Riding High”, “Brain Washing”, “Keep On Moving”, “Reincarnated Souls” şi “Hallelujah Time”. Pe măsură ce Marley a devenit vedeta formaţiei, Wailer s-a simţit îndepărtat. După ce a refuzat să participe la un turneu prin cluburi americane, care era împotriva princiilor cultului Rastafari, Wailer a părăsit formaţia The Wailers în 1973.