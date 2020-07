Capacul frigorific, un element pe care o firma profesionista de servicii funerare il ia in considerare

O firma profesionista de servicii funerare se deosebeste de una obisnuita sau aflata la inceput de drum prin faptul ca ia in considerare toate aspectele care pot interveni inaintea, in timpul si chiar si dupa operatiunea de inhumare sau incinerare propriu-zisa.

Astfel, Casa Bucur ofera atat servicii, cat si produse funerare, dupa cum urmeaza: imbalsamare/tanatopraxie, transport funerar, inhumare/incinerare, repatriere decedati, consultanta funerara predeces, respectiv sicrie, pachete pentru pomana si parastas, coroane, jerbe si monumente funerare.

Revenind la situatiile diferite de la caz la caz care pot surveni, una dintre acestea se refera la decesul pe perioada verii, atunci cand temperaturile de afara pot fi extreme. In aceasta situatie, descompunerea naturala a cadavrului va fi mult mai accelerata decat in celelalte anotimpuri.

Cu toate acestea, traditiile religioase trebuie respectate, iar intre momentul trecerii in nefiinta si cel al inmormantarii va fi o diferenta de cel putin 1-2 zile. In aceasta situatie, solutia oferita de firma de servicii funerare, care poate fi accesata la adresa funerarii-bucuresti.ro, este aceea de a inchiria un capac frigorific.

Un capac frigorific are rolul de a conserva trupul neinsufletit pentru o perioada mai indelungata, utilizarea sa fiind absolut necesara in cazul in care decesul survine in lunile iunie, iulie si august, cand temperaturile exterioare pot ajunge cu usurinta sa depaseasca valorile de 30-35 de grade Celsius. Capacul se conecteaza la o priza de 220 de volti si se asaza pe sicriul deschis, fiind mentinut in functiune non-stop, cat acesta se afla in incaperea respectiva.

Capacul frigorific are un dublu rol. In primul rand, asa cum am mentionat deja, acesta previne degradarea suplimentara a cadavrului. Atentie, insa!

Pentru ca rezultatele oferite de acest obiect funerar sa fie maxime, trebuie ca imbalsamarea si asezarea in sicriu a trupului celui sau celei decedate sa fi fost facute corect.

In al doilea rand, avand in vedere ca este dotat cu un geam transparent, capacul permite ca trupul neinsufletit sa fie vazut in continuare de toate rudele si apropiatii care sosesc la priveghi si la slujba desfasurata in biserica, inaintea inmormantarii.

Prin urmare, pe langa avantajul igienico-sanitar, acest produs oferit de firma de servicii funerare nici nu ingreuneaza atat de importantul ramas bun.

In cazul in care va intrebati care sunt costurile asociate inchirierii unui capac frigorific, trebuie sa stiti ca o casa de servicii funerare profesionista vi-l furnizeaza complet gratuit. Pana la urma, este si interesul acesteia ca toate momentele dinaintea, din timpul si de dupa inhumare/incinerare sa decurga ireprosabil.

Asta cu atat mai mult cu cat, fiind vorba despre un eveniment trist, disponibilitatea dumneavoastra de a va implica in organizare este, foarte probabil, mult mai redusa decat in cazul unei nunti, spre exemplu.

Casa Bucur - mai mult decat servicii funerare

Pe langa servicii si produse funerare, Casa Bucur va ofera si informatii utile legate de: ajutorul de inmormantare/deces; documentatia preliminara necesara inhumarii; plata pensiei neincasate a pensionarului decedat; despagubiri in caz de deces prin accident de munca; eliberarea certificatului de deces/nastere/casatorie.

Articol realizat de iAgency.ro