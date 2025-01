Capcane mortale pentru pietoni pe DN 28, de la Iași la Lețcani. Cine răspunde pentru persoanele decedate

„Au o procedură foarte greoaie de avizat orice ai vrea să faci”, ne-a spus primarul comunei Lețcani, după tragedia de marți dimineață, referindu-se la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. El a adăugat că a vrut să amplaseze semafoare la trecerea de pietoni unde a avut loc accidentul, dar că propunerea nu a primit avizul necesar. „La Podu Iloaiei s-a aprobat, iar la noi, nu”, a remarcat Stelian Turcu, făcând referire la sistemul amplasat în următoarea localitate după Lețcani pe DN 28. Amintim că și la Podu Iloaiei procedura a durat mai mult de un an, de la testarea timpilor de trafic pentru semafoarele montate în trei intersecții până la punerea efectivă în funcțiune a lor.

Pasajele pietonale au rămas doar la nivelul de schițe pe hârtie

Pe de altă parte, nici construirea unui pasaj pietonal care să supratraverseze șoseaua nu a primit acceptul celor de la Drumuri Naționale, pe motiv că, susține primarul Stelian Turcu, drumul are doar o bandă și jumătate pe sens și trebuie să fie două benzi. De la ieșirea din municipiul Iași și până dincolo de Tg. Frumos, DN28/ E583 are în cea mai mare parte o bandă pe sens plus acostament lărgit. Conducătorii auto s-au obișnuit să îl folosească pentru a circula pe el, deși are doar 2 metri lățime, de aproape două ori mai îngust decât o bandă de circulație (3,5 metri, potrivit normativului drumurilor naționale).

Discuțiile privind construirea unor asemenea pasaje sunt vechi de ani de zile. În urma unor consultări organizate de fostul prefect Marian Șerbescu (2017-2019), a rezultat că amplasarea pasarelelor ar trebui să țină cont de magistrala de apă aflată paralel cu DN 28 pe mai multe sectoare de drum, că viitoarele construcții presupun anumite facilități – precum rampe sau ascensoare pentru persoane cu dizabilități. Până astăzi, nu a fost construită nicio asemenea pasarelă, dar alte discuții au fixat deja pasaje pietonale subterane la Podu Iloaiei și în Tg. Frumos.

Treceri de pietoni modernizate și iluminate, în loc de pasarele

Într-o altă comună unde s-au petrecut tragedii rutiere, ideea pasarelelor pietonale a fost înlocuită cu modernizarea trecerilor de pietoni. Primarul Liviu Dulgheru ne-a spus că în Valea Lupului a mai rămas o singură trecere de reamenajat cu refugiu și iluminat. Din nefericire, este chiar cea unde s-a petrecut ultimul accident mortal, la sfârșitul anului trecut, victima fiind un tânăr de 17 ani.

Spre deosebire de Lețcani, la Valea Lupului drumul delimitează teritoriile administrative ale comunei și ale municipiului, iar un protocol încheiat de cele două primării în 2021 a atribuit Iașului reamenajarea trecerilor de pietoni. „Fără CNAIR”, a subliniat primarul Văii Lupului.

Tot ce nu este pe carosabil e al primăriei

Directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, Ovidiu Laicu, ne-a spus că proiectele pasajelor supraterane sunt la companie, dar că nu știe în ce stadiu sunt.

Cât privește amenajările pentru pietoni, acestea sunt prevăzute în OUG 195/2002 (republicată) privind circulația pe drumurile publice. Articolul 53 precizează că „autoritățile publice locale, cu autorizația administratorului drumului public și cu avizul poliției rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităților de învățământ, piețelor, târgurilor, spitalelor, precum și în zonele cu risc sporit de accidente”.

