Capitanul rus al navei care a transportat miile de tone de nitrat explodate in Portul Beirut: "In fiecare luna ii scriam lui Putin despre situatia noastra"

Boris Prokosev, fostul capitan al navei care a transportat cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu care au explodat in portul din Beirut, a povestit cum a ajuns substanta chimica in capitala Libanului si cum membrii echipajului au fost arestati, potrivit ziare.com

Nava Rhosus condusa de Prokosev apartinea unor armatori din Cipru, insa in 2013 a fost preluata de cetateanul rus Igor Greciuskin. Prokosev sustine ca in momentul in care el a ajuns pe nava aflata in Turcia cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau deja incarcate.

Materialul fusese ridicat din portul Batumi, Georgia, si trebuia transportat in Mozambic, a povestit capitanul pentru presa rusa.

Tot atunci s-a schimbat si echipajul navei. Membrii precedentului echipaj au plecat pentru ca nu fusesera platiti de luni bune, asa cum avea sa afle mai tarziu Prokosev.

Proprietarul navei, Igor Greciuskin, ar fi primit 1 milion de dolari pentru a transporta nitratul de amoniu in Mozambic, insa desi a incasat banii nu si-a platit marinarii.

Nava a acostat mai departe in Pireu, Grecia, iar de acolo urma sa ajunga in Mozambic. Igor Greciuskin ar fi decis in acel moment sa treaca prin Beirut pentru a ridica o incarcatura suplimentara.

In Beirut, nava a fost arestata de autoritatile libaneze pentru neplata taxelor portuare, chiar dupa ce Greciuskin ii solicitase lui Prokosev sa duca nava in Larnaca, Cipru. Cu exceptia a patru membri ai echipajului care nu au avut dreptul sa plece de pe nava, printre care si capitanul, toti ceilalti au reusit sa scape.

Cei patru au petrecut 11 luni in portul din Beirut, la bordul navei, pentru a se asigura ca aceasta ramane in conditii tehnice bune pentru a putea naviga la un moment dat.

"Ii scriam in fiecare luna lui Putin despre situatia noastra. Ii scriam ca situatia in care ne aflam e mai dificila decat a detinutilor. Detinutul stie cand va iesi la libertate, iar noi nu stiam cand vom fi eliberati. Raspunsul era unu formal: cererea dumneavoastra a fost transmisa la MAE", a spus fostul capitanul.

El a marturisit ca membrii echipajului au fost nevoiti sa vanda petrolul de la bordul navei ca sa angajeze un avocat care sa-i reprezinte in instantele libaneze, in speranta de a fi eliberati.

Membrii echipajului au putut parasi nava dupa 11 luni in urma deciziei instantei.

Autoritatile libaneze au pastrat nitratul de amoniu intr-un depozit din port, iar nava Rhosus s-a scufundat in 2017, dupa ce a fost abandonata inca din 2014.