Capitularea distrugătorului de cursă lungă

Mulți dintre iubitorii de fotbal cu ghiocei la tâmple își mai amintesc de debutul furibund al motoretei de pe partea dreaptă a apărării steliste, pe la finele „Iepocii de Aur”. Și asta nu numai în plăpândul nostru campionat, unde oricum nimeni nu-și permitea un astfel de afront la adresa lui Ilie sau Valentin Ceaușescu, ci și în Cupa Campionilor Europeni, unde micul Dan a arătat că filonul din Ghencea produce și după eroii de la Sevilla 1986. Numitul Dan Petrescu era un fundaș dreapta, un apărător, ceea ce nu l-a împiedicat să devină distrugător al apărărilor adverse. Un argument vine chiar din același campionat intern, unde Petrescu, la ultimul său an din faza mioritică, s-a bătut pentru titlul de golgeter, fiind învins doar de coechipierul său Ilie Dumitrescu. Restul e arhicunoscut: „Little Dan” a devenit element cu greutate sub tricolorul „generației de aur”, pentru care a îmbrăcat 95 de tricouri și a marcat 12 goluri. Iar pe plan internațional este imposibil de anticipat ce alt jucător român a jucat șase ani bătuți pe muchie la un club de mare anvergură internațională, cum era (și este) Chelsea Londra.

Între timp „șturlubaticul” Dănuț de pe dreapta a devenit antrenor transformându-se pe nesimțite din „Little Dan” în „Big Dan”. Porecla a apărut, pe șoptite, la Urziceni, acolo, în inima Bărăganului, unde a adus titlul național și a realizat cu sprijinul financiar al lui Dumitru Bucșaru și cu cel managerial lui Meme Stoica, performanța supremă românească în Liga Campionilor. În inima lui Dan Petrescu s-a cuibărit visul de a-și antrena echipa de suflet, sus-numita Chelsea, dar n-a fost să fie. Cariera sa europeană, începută în Polonia, s-a poticnit în Rusia și China, și asta – spune multă lume avizată – nu atât din cauza diferențelor logistice și mentale, ci exclusiv din vina temperamentului vulcanic a fostului fundaș, temperament care i-a produs o mare gamă de frustrări și suspiciuni. Iar de la frustrări până la dezmăgiri drumul nu e lung.

Povestea lui „Big Dan” nu s-a încheiat, iar porecla asta s-a transformat în renume pe dealul clujean Gruia, iar apogeul a fost sezonul 2019-2020, când CFR Cluj a făcut instrucție cu Celtic Glasgow și a fost la un pas de a elimina din Europa League, fosta și viitoarea câștigătoare a competiției FC Sevilla. Dan Petrescu nu mai era distrugătorul de apărări de altădată, dar antrenorul din Gruia a început să fie perceput ca distrugător de fotbal. Pentru stilul său, bazat pe apărare și organizare riguroasă a jocului, pe pregătirea minuțioasă a fazelor fixe, nu prea era pe placul microbistul român, fascinat de Messi și Cristiano, sau de interminabilele „tiki-takas”, pictate pe gazon de Guardiola și ciracii săi. Ceea ce exaspera pe la noi nu erau rezultatele internaționale ale lui „Big Dan”, ci transpunerea pe plan intern a acestei filosofii inestetice. De exemplu, juca CFR la Mioveni, dădea un gol la început, poate două, după care îngheța jocul. Chiar dacă între Mioveni și Sevilla e o distanță astronomică și pe plan fotbalistic. E drept, când era necesar, maestrul Dan știa și varianta atacului, despre care inamicii lui Dan spuneau că o stăpânește, dar că nu-i place nici de frică.

Dar în ultimii ani, CFR s-a trezit ca una dintre cele mai ofensive echipe din România, dar asta n-a fost de bun augur. Dan Petrescu nu mai avea pilonii de bază a vechiului sistem, iar ofensiva clujeană era bazată pe o apărare fragilă. O singură dată, Petrescu a izbutit să revină pe vechile cărări, dubla cu Lugano, o echipă cu stil de joc „guardiolesc”, în fața căreia antidoturile sale s-au trezit la viață. Dar a venit o echipă solidă din Nord, bazată pe mingi lungi și combinații stereotipe, și Dan Petrescu n-a avut replică. A urmat demisia, fără obișnuitele lamentații. Dan Petrescu, sâcâit de o bacterie enervantă, până la insuporabil, aproape că aștepta acest deznodământ. A pomenit despre cele două goluri anulate echipei clujene, dar nu a criticat arbitrajul, nu a insinuat că „dacă ar fi fost în poarta CFR, ambele goluri ar fi fost validate”, sau alt soi de petrescisme. Și-a anunțat o perioadă de pauză, pentru a se odihni, a se trata de boala aceea sâcăitoare, dar și de sâcâitoarele frustrări și suspiciuni.

Dan Petrescu va reveni în fotbal, cu siguranță. Altfel, nu se poate! Poate la fel de reactiv, la fel de distrugător, poate într-o haină fotbalistică nouă, asta nu putem anticipa. Dar lecția sa de viață poate fi o temă de meditație, pentru tehnicienii mai tineri, în frunte cu fulminantul (deocamdată!) Mirel Drăgoi, la care frustrarea și suspiciunea încă nu s-au sedimentat.

