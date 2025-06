Care bancă oferă cele mai mari dobânzi la depozite? O instituție bancară mai puțin cunoscută conduce topul

Cei care au economii și se gândesc să le păstreze într-un depozit bancar ar trebui să fie atenți: nu toate băncile oferă același câștig, iar diferențele pot fi destul de consistente. În luna mai 2025, unele instituții de credit ofereau dobânzi de peste 6% pe an, în timp ce altele abia ating 3-4%. „Ziarul de Iași” a analizat dobânzile standard publicate online de 11 dintre cele mai importante bănci din România. Nu am luat în calcul pachete speciale sau oferte pentru cei care încasează salariul sau pensia în cont – ci doar ce poate obține un client obișnuit, fără condiții suplimentare. Dacă aveți bani de pus deoparte, studiați ofertele de două ori: la aceeași sumă, randamentul poate fi și dublu, în funcție de bancă și de termenul ales. Am analizat cele mai importante patru termene, anume 3, 6, 12 și 24 de luni, și am aflat ce bancă are cea mai bună ofertă.

Cele mai bune dobânzi: TBI Bank conduce detașat topul

Pentru o perioadă scurtă, de 3 luni, TBI Bank oferă 7% dobândă pe an, cea mai mare dobândă din piață, urmată de Garanti BBVA, cu 6,25% și Intesa Sanpaolo cu 5,35%, respectiv UniCredit Bank, care oferă 5%. Alte bănci vin mult în spate – Banca Transilvania are 4,70%, CEC Bank oferă 4,50%, iar ING, BCR și BRD stagnează la 3,4% – 4%.

La depozitul pe 6 luni, surpriza este că cele mai bune oferte nu vin de la băncile mari, ci de la cele mai mici sau mai puțin cunoscute. Și aici, TBI Bank conduce cu 6,45%, dar este urmată foarte aproape de Garanti BBVA, cu 6,15%, și Intesa Sanpaolo, care oferă o dobândă de 5,75%.

Alpha Bank vine cu 5,10% la 6 luni, iar UniCredit oferă între 5,10% și 6%, în funcție de suma depusă. Raiffeisen Bank are o dobândă bună la 4 luni – 6,20%. Pe de altă parte, băncile mari (BT, BRD, BCR) nu trec de pragul de 4,95% la 6 luni.

Pe un an, competiția este strânsă și trei bănci trec pragul psihologic de 6%. TBI Bank se detașează cu 6,45%, cea mai mare dobândă oferită pentru termenul de 12 luni. Garanti BBVA și Intesa Sanpaolo urmează cu 6,05% și, respectiv, 6%, iar cu o dobândă de 5% sunt Banca Transilvania, Alpha Bank, CEC Bank și UniCredit Bank, toate cu dobânzi între 5,05% și 5,20% la 12 luni. Raiffeisen Bank oferă 4,90%, iar băncile mari, precum BCR și BRD, rămân la coada clasamentului cu dobânzi de 4,20%, respectiv 4,5%.

Cât câștigi, concret, dintr-un depozit

De exemplu, dacă o persoană depune 10.000 de lei într-un depozit pe 12 luni la TBI Bank – care oferă în prezent o dobândă de 6,45% pe an – va obține la scadență o dobândă brută de 645 de lei. După reținerea impozitului de 10% pe veniturile din dobândă, câștigul net va fi de aproximativ 580 de lei. Prin comparație, aceeași sumă plasată la BRD, care oferă o dobândă de 4,5%, ar aduce un câștig net de doar 405 lei. Diferența este consistentă și arată cât de important este să comparăm ofertele bancare înainte de a lua o decizie de economisire.

Depozitul pe 24 luni. Bănci cu randamente bune

Dacă privim dincolo de depozitele anuale, observăm că și ofertele pentru 24 de luni pot varia considerabil între bănci. Intesa Sanpaolo oferă 5,75%, cea mai mare dobândă la termenul de 24 luni. TBI Bank urmează cu 5,70%, o valoare aproape similară, apoi Banca Transilvania cu 5,25%, iar Raiffeisen cu 5%. Sub media pieței sunt CEC Bank (4,80%), BRD și BCR (3,80% fiecare). Garanti BBVA nu are ofertă menționată pentru acest termen.

Pentru cei care preferă depozitele pe termen foarte scurt, de doar o lună, diferențele dintre bănci sunt și mai vizibile. TBI Bank oferă, detașat, cea mai mare dobândă din piață – 8% pe an, urmată de Garanti BBVA, cu 6%, și Intesa Sanpaolo cu 5%. Sunt opțiuni avantajoase pentru cei clienții care doresc să-și păstreze lichiditățile disponibile, dar să obțină în același timp un randament competitiv.

