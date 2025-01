Care criză? Producătorul ieșean Fermador pregătește angajări și investiții de milioane de euro. „Am supraviețuit la toate măririle”

În ciuda previziunilor fiscale și a incertitudinilor din plan politic din acest an, unii reprezentanți din industria cărnii din Iași își deschid ușile pentru noi angajați și privesc optimiști spre următorii patru ani. Mai ales că unii au pregătit și proiecte de investiții de milioane de euro.

Printre ei se numără și producătorul de carne de pui Fermador din județul Iași, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii, controlat de Cătălin Mihalache.

Compania are în plan construirea unei noi fabrici, dar și creșterea capacității în abatorul din Podu-Iloaiei, care în prezent are o productivitate de 5.000 de capete/oră. Într-un interviu acordat recent ZdI, Cătălin Mihalache, acționarul principal Fermador, a declarat că pentru aceste proiecte are în vedere investiții de 10 milioane de euro, infuzie care depinde însă de viitoarele alegeri, potrivit omului de afaceri.

„Avem două proiecte la finanțare”

„Noi avem niște proiecte de investiții. Avem depuse două proiecte pe fonduri europene, amândouă sunt eligibile fără finanțare. S-a promis că se vor muta bani pe niște măsuri astfel încât să intre mai multe proiecte eligibile la finanțare. Dacă vor intra, da. Atunci avem două proiecte la finanțare” a spus pentru ZdI acționarul Fermador Cătălin Mihalache. Tot în acest an, antreprenorul a anunțat că își va mări echipa cu forță de muncă străină, o mișcare nouă în firma ieșeană programată pentru această primăvară. Este vorba despre un contingent de 28 de angajați din Nepal, demers început deja încă de anul trecut.

Întrebat cum se întrevede acest an din punct de vedere economic, dar și ce plasă de siguranță are pentru eventuale modificări fiscale, omul de afaceri a vorbit despre adaptare și despre determinarea de a menține stabilitatea, în ciuda provocărilor anticipate: „Dacă o să crească taxele, o să plătim taxe mai mari. Dacă o să crească impozitele, o să plătim impozite mai mari. Asta e! Nu avem ce face! Doar nu o să fugim acum.” Reducerea numărului de salariați nu este o opțiune pentru Fermador, pentru că asta ar însemna reducerea capacității.

Despre creșterea salariului brut: „Vom supraviețui și în continuare probabil”

Pe termen mediu și lung Mihalache este optimist în privința mediului de afaceri, considerând că situația va evolua normal, în ciuda alegerilor prezidențiale. „Dacă reușim să creștem prețurile, ca să acoperim noile impozite, da. Nu reușim, câștigăm mai puțin”, a apreciat acționarul. Referitor la salariul minim brut, Mihalache a menționat că majorarea afectează pe toată lumea și că Fermador va încerca să mărească prețurile, ca formă de compensare.

„Măriri de salarii au fost. Noi când am deschis abatorul, salariul cred că era de 750 de lei, acum 15 ani. Mai nou vorbim de 4.050 lei. Am supraviețuit la toate măririle astea de salarii, vom supraviețui și în continuare probabil”, a mai adăugat el.

Producătorul de carne de pui Fermador, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa cărnii, a raportat la finele lui 2023 o cifră de afaceri de peste 238 de milioane de lei și un profit net de aproape 40 de milioane de lei. Producătorul local activează în industrie de 30 de ani, timp în care a ajuns la un număr de 18 magazine în zece orașe din Moldova și la un efectiv de peste 500 de salariați.

