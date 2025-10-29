Care e fenta cu aducerea lui Ronadinho la Iași pe banii premăriei, cu plimbatul lui ca pe urs prin Copou, și cine are de câștigat din sfărăială?

Probabil că ați cetit deja ce au publicat ieri și colegii noștri despre venirea fostului mare futbolior Ronaldinho la Iași, care este în pericol pe motiv că nu s-au vândut nici jumate din biletele. Ei bine, azi avem și ceva picanterii faine de la subsol, ba și din vestiare.

Afacerea, pe scurt, este cam în felul următor: doi italieni cu intrare în lumea futbolistică s-au gândit la felul acesta de afacere, de a-l plimba pe Ronaldinho prin lume, pe stadioane, și cine vrea să dea o pasă cu marea vedetă să plătească 100-200 de euro. Treaba pare că a mers strună în unele locuri, dar la Iași, pentru că înțelegerea ar fi încăput pe mâna unor hapsâni din tagma lui nea Mihăiță, s-a înfundat undeva.

Dar, mai la concret, iacătă cam despre ce ar fi vorba!

De-un par egzamplu, în toată afacerea asta a fost implicată, ca să vezi, dom’le, și premăria. De ce, de nece, asta doar Mihăiță și amicii lui o mai știu. Cert este că personagiul de la Iași care se ocupă de afacerea asta, alături de italieni, este un vechi amic de șprițuri de-al jupânului, Manu Mălai Vrei pe numele lui parcă, dacă mai ținem noi bine minte numele individului, de pe vremea când lucra mai strâns la jonglerii cu oamenii lui nea Mihăiță. Acuma, după ce treaba cu vânzarea de bilete n-a ajuns nici la jumătate din țintă, că abia a trecut de o treime, cică jongleorul Manu dă vina pe italieni, iar italienii, care au băgat deja vreo 150.000 de coco în afacere, dau vina pe ieșean, și tot așa, fiecare spunând despe ceilalți că-s țepari. Bun, noi avem o bănuială cine ar fi țeparul aicea deocamdată, dar avem și una despre cine va fi până în final tras complet în țeapă. Cine anume? Păi, ce-ați zice de contribuabilul ieșean?

Da, da, chiar el. Pentru că până la urmă toți mări se vorbiră și se sfătuiră, și vor să-l convingă pe nea Mihăiță să cotizeze de la buget cât este necesar, ca să fie toți mulțumiți. Iar propunerea de a aloca bani publici acolo cică s-ar putea lua zilele astea: deci atenție, ochii pe el ca pe butelie! Toți mulțumiți, evident, adică toți din cei ce așteaptă pe margine să pună hapca, că doară nu ieșenii ce par neinteresați de eveniment. În rest, cum spuneam: ura și la gară!

Cine își mai freacă palmele în rândul doi

Stați puțin și nu mânați căci, țac-pac, vă mai spunem una scurtă despre subiect, ca să fie în acord cu predicatul și cu complementul circumstanțial de mod, știți voi, gramatica aia mai greluță, de-a șaptea…

Ca să vedeți câtă lume din târg își freacă deja palmele pe lângă afacere asta cu Ronaldinho, și câți așteaptă ca nea Mihăiță să aprobe mălaiul public pentru sfărăială, iacătă un mic exemplu!

Cică inițial echipa marii vedete, cu aceasta în cap, era stabilit că urmau să stea, la finele lunii viitoare, când tre’ să vie cu toții la Iași, la hotelul cu cele mai multe stele pe frontispiciu din târg. Adicătelea, știți voi unde: acolo spre Bucium, cum mergi spre Vaslui pe mâna dreaptă, peste șușauă de Oemveu.

Doar că, imediat ce a aflat de șmecherie, cică pe fir s-a băgat și conțilierul haurist Pușcă Mare, ce are otel în Centru, la nea Trăienică. Și, cum e cumătru cu nea Mihăiță, cică a tras sfori și curmeie, inclusiv cu amicii de șpriț mai sus pomeniți, ca să aducă echipa la cazare la el.

Mna, tre’ să trăiască tătă lumea, nu?

Postarea zilei: care-i treaba cu energia rusească și suveraniștii românești?

La final, o postare interesantă a unui personagiu controversat după unii, foarte ok pentru alții, dar care tura asta chiar ridică o problemă de bun simț. Este vorba de economistul Andrei Caramitru, fiul actorului cu același nume. Iacătă postarea:

„E momentul să ne putem niște întrebări serioase de tot, de alea importante.

Să luăm sistemul energetic în special zona de petrol și gaze dacă tot vorbim de Lukoil. De ce nu există nici o singură firmă vestică la noi? De ce totul e rusesc sau firme din est cu legături cu rușii? Tot? Avem așa: OMV (controlată indirect și infiltrată de ruși), Mol unguri, kazacii cu Rompetrol, Lukoil direct ruși, Gazprom. De ce totul dat la ăștia și nimic la vestici? De ce au făcut crize isterice contra lui Chevron și lui Exxon când au intrat aici și i-au scos cu șuturi?

De ce orice proiect energetic nou facem e blocat isterizant sau de Dragnea, sau de ONG-uri «verzi» finanțate de prin Viena, sau de OMV care a dat în judecată statul de câteva ori ca să amâne Neptun Deep? De ce e atâta isterie cu egretele de baltă? De ce vor să blocheze orice inclusiv nuclear, hidro, gaze, orice???

De ce timp de 30 de ani nu s-au făcut autostrăzi DECÂT în Transilvania, nimic zero în Muntenia și Moldova și nimic care traveseaza munții? De ce a trebuit să fie război și presiune de la NATO să se facă autostrăzile astea?

Vă e clar de ce sper. Pentru ca întregul establishment de putere de la noi – de la Iliescu și oamenii lui care TOȚI erau agenți KGB – era de fapt în pat cu rușii în timp ce mimau ca sunt cu occidentul.

Curluntrism – dăm Dacia la Renault și lăsăm Orange și Carrefour pe aici, e ok să deschidă niște fabrici nemtii și să avem trupe NATO – dar in același timp energia trebuie să fie la ruși și infrastructura să fie blocată și televiziunile și agenții și vuvuzelele rusilor să zburde pe aici. Și cică asta e «suveranism»! Asta e trădare!

Mare jeg trădare și porcărie. Totul e putred și curățenia trebuie să fie totală și în profunzime!!! Nu se mai poate așa și nu se mai poate să fie tolerați oamenii și rețelele care sunt responsabile pentru toate astea!”

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

Publicitate și alte recomandări video