Care este cea mai bună shaorma din oraș? Localurile din Iași care au atras cele mai multe recenzii

În fiecare colț al orașului, mirosul îmbietor al cărnii rotisate și al sosurilor aromate atrage mii de oameni zilnic. Dar care sunt locațiile în care putem găsi cea mai gustoasă shaorma? Iată top zece cele mai populare shaormerii, în funcție de recenziile realizate pe Google, pe platformele locale de forumuri (Reddit), alte discuții comunitare online (grupuri de Facebook), site-uri și bloguri culinare (ShaormerieRomania.com).

Într-un top ad-hoc realizat pe baza numărului de recenzii și fără a avea pretenția ca fiind unul extrem de exact, ci doar orientativ, putem include următoarele localuri: Warda, „Kiwan’s”, „Dania”, „Class”, „Jud”, „Băneasa”, „Coressy”, „Shaorma Păcurari”, „Joint” sau „Shaorma Dandy”. Aceste locații, unde o shaorma costă între 25 – 40 lei, sunt foarte frecventate de iubitorii de shaorma din Iași. Spre exemplu, doar pe Google, „Dania” înregistrează peste 1.400 de recenzii, „Warda” are peste 1.200, iar „Kiwan’s” aproape 900.

Warda este un local cu tradiție, foarte apreciaă pentru calitatea cărnii și prospețimea ingredientelor. Apoi, „Kiwan’s”, situată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt este lăudată pentru rețetele sale autentice și atenția acordată detaliilor în preparare, oferind o experiență diferită față de alte shaormerii din oraș, datorită cărnii de oaie care se regăsește în lipie. Ionuț Lenghel, creatorul canalului de Youtube „Îmi place să mănânc”, după ce a ajuns la Iași și a degustat shaorma din mai multe locații, a oferit cel mai pozitiv feedback celei de la „Kiwan’s”. „E peste medie”, a precizat acesta. Și „Dania”, localizată pe Strada Moldovei, se remarcă prin shaorma sa savuroasă și recenziile pozitive ale clienților, care apreciază atât gustul, cât și calitatea ingredientelor.

„Warda dacă ai stomac «tank» și ești băiat mare, ca e grasă la gramaj și plină de grăsime (unora așa le place), și e rar să vezi shaorma de oaie în Iași dar acolo găsești și e net superioară carnea față de pui sau vită. Dania dacă nu ai nicio idee, nu vrei să te gândești mult și și-e foame, mereu e bună acolo, cant go wrong, e pentru oricine. Kiwans recent a devenit super bună, plină de sos, personalul mai uită să îmi dea restul căteodată, da nu e problemă că le amintesc eu, «săracii is obosiți», shaorma e bună rău. În rest doar shaorme clasice, cu de toate, mediocre, toate au același gust”, scria un internaut pe Reddit, anul trecut.

„La Dania îmi place mult cum e condimentată carnea, în stil arăbesc. Merită să încerci și să îți faci propria parere”, scria un consumator pe Reddit.