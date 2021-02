Care este cea mai importanta calitate a unei case de pompe funebre? (P)

Apelul la o casa de pompe funebre vine, de regula, intr-un moment marcat de greutati si tristete. De aceea, este deosebit de important sa alegem o firma de servicii funerare care intruneste toate atuurile necesare, pentru a-i asigura celui plecat in lumea celor drepti o inmormantare demna de amintirea sa.

Insa cum recunoastem o casa de servicii funerare care sa inteleaga momentele prin care trecem si sa ne fie aproape cu intelegere si compasiune? Unul dintre criteriile de departajare este disponibilitatea, mai ales in cazurile urgente.

Acest aspect este tratat cu foarte mare seriozitate de catre casele de pompe funebre, care ofera atat consultanta, cat si servicii complete NON-STOP, 7 zile din 7. Intrucat un deces poate fi neprevazut, este important sa ne bazam pe o firma specializata, care ne poate veni oricand in ajutor.

O alta calitate a caselor de pompe funebre cu experienta este reprezentata de transparenta serviciilor oferite. Este necesar ca toate procedurile si aspectele ce tin de inmormantare sa fie discutate in prealabil cu dumneavoastra, pentru ca nimeni nu isi doreste surprize neplacute in aceste momente funeste.

Mai mult, aceasta transparenta trebuie sa se refere si la costurile implicate. Cu toate acestea, unele firme de servicii funerare pot sa profite de momentele de slabiciune ale clientilor, avand costuri ascunse sau alte asemenea practici neloiale bransei din care fac parte.

Pentru a afla mai multe detalii despre casa de pompe funebre la care doriti sa faceti apel, puteti cauta recenzii din mediul online, care descriu experienta anterioara ale clientilor cu respectiva firma.

Toate aceste indicative ale calitatii palesc, insa, daca nu sunt respectate si toate normele ce tin de cadrul legislativ. Este recomandat sa nu optati pentru o firma ilicita, doar pentru ca va promite un pret mai scazut. Uneori, doar aceste firme platesc mai putin, iar dumneavoastra veti avea de infruntat rigorile legii, ca sa nu mai vorbim de potentialele amenzi.

Spre exemplu, casa de pompe funebre pentru care optati trebuie sa va puna la dispozitie toti specialistii necesari in astfel de situatii, precum un cadru medical pentru a constata decesul, care poate elibera certificatul constatator de deces. Acest certificat serveste la obtinerea facila a ajutorului de deces, care este o suma importanta de bani, acordata in anumite conditii. Pentru mai multe detalii, iata care sunt actele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Talonul de pensie a persoanei decedate;

O cerere scrisa;

Actul de identitate al solicitantului;

Certificatul de decces;

Acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore sau curator;

Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea (factura de la firma de servicii funerare sau de transport funerar international, factura de la preotul care a sustinut slujba de inmormantare).

Totusi, care este cea mai importanta calitate a unei case de pompe funebre? Probabil ca degrevarea sarcinilor ce tin de inmormantare, precum si timpul pe care il puteti petrece acum alaturi de cei dragi, stiind ca cel trecut in nefiinta are parte de cele mai bune servicii, sunt aspecte care atarna greu in decizia de a apela la o firma de servicii funerare cu experienta, asa cum este si funerarii-bucuresti.ro!

Articol realizat de iAgency.ro