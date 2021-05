Care este consumul real al unor aparate de aer conditionat? (P)

Te intrebi cat de mult poate creste factura la curent daca decizi sa achizitionezi aparate de aer conditionat? Producatorii sistemelor de climatizare au obligatia de a afisa intotdeauna informatii cu privire la consumul fiecarui produs. Astfel, poti afla destul de rapid la ce sa te astepti direct de pe eticheta. Iata ce trebuie sa stii despre asta!

Ce este eficienta energetica?

Dupa cum sugereaza si denumirea, acesta este nivelul de consum din punct de vedere energetic. Cu cat este utilizat mai putin curent pentru o performanta superioara, cu atat randamentul devine mai mare. Cantitatea difera insa in functie de clasa energetica. Clasele A si A+ au consumul cu pana la 40% mai mic fata de cele C sau D. In prezent, nu se mai fabrica aparate de aer conditionat din clasele E, F sau G, deoarece nu mai sunt eficiente.

Cele mai bune produse au capacitatea EER in jur de 3,6. In acest fel, este consumat un KW din retea pentru fiecare 3,2 KW de frig care intra in incapere. Aparatele de clasa inferioara au consumul de 2 sau chiar 2,4. Prin urmare, exista o diferenta in ceea ce priveste numarul de wati. Mai exact, un aparat din clasa energetica A de 12000 BTU poate consuma doar 1080 wati/ora, iar unul din clasa C sau D ajunge pana la 1500.

Cum are loc modificarea temperaturii?

In sezonul rece, caldura emisa de aparatele de aer conditionat este mai accesibila la pret decat cea creata printr-o centrala termica pe gaze. Investitia creste insa atunci cand nu exista suficiente ferestre sau daca lipseste izolatia termica. In perioadele senine, este necesar sa fii atent la nivelul de umiditate din camera si sa te asiguri ca dispui de o solutie pentru eliminarea acesteia.

Modelele cu tehnologie Inverter optimizeaza compresorul, ceea ce duce la o fiabilitate imbunatatita si la un nivel de zgomot redus. De asemenea, modul ECO si cel de oprire automata ajuta la stabilirea intervalelor orare in care dispozitivul ramane activ. Temperatura optima este intre 21°C si 25°C. Nu uita insa faptul ca sunt necesare filtre antipraf pentru a indeparta bacteriile si pentru a mentine un aer curat si sanatos.

Cum sa achizitionezi aparate de aer conditionat eficiente?

Alegerea unui sistem de climatizare se poate face in functie de spatiul in care urmeaza sa fie amplasat. Specificatiile tehnice includ informatii cu privire la acest aspect si iti arata cati metri patrati trebuie pentru ca produsul sa ramana in parametrii optimi de consum energetic. Aparatele cu puterea mica nu ofera randament, fiindca nu vei reusi sa duci temperatura la un nivel confortabil. In plus, se poate ajunge rapid la suprasolicitare.

Pe de alta parte, niste aparate de aer conditionat cu putere mare sunt mereu indicate si nu este nicio problema daca depasesc cerintele necesare. De fapt, acest lucru iti permite sa economisesti bani. Motivul consta in faptul ca vei obtine rezultatele dorite direct la o capacitate medie. Alege un magazin online ca Vollmax si dispui de modele cu capacitatea intre 7.000 si 12.000 BTU la preturi accesibile!