Care este desertul favorit al Reginei? În top, ciocolata cu cremă de violete

”Regina are, la noi, o listă de ciocolate favorite, dar nu îmi este permis să v-o dezvălui direct. Cu toate acestea, pot spune că are gusturi foarte florale”, a dezvăluit Adam Lee, ciocolatier șef la magazinul de lux Charbonnel et Walker, din Londra.

Adam Lee a spus într-un final ce savurează Regina când are poftă de dulce. ”Poate ar trebui să menționez două dintre cele mai populare ciocolate ale noastre, care sunt cu cremă de trandafir și violete”, a mărturisit acesta, înainte de glumi: ”Nu am spus niciodată, niciodată, așa ceva”.

Ciocolata cu trandafiri și violeta costă 50 lire sterline cutia, în care sunt 25 de bucăți, așadar o porție costă, în bani românești, aproximativ 12 lei. Este descrisă pe site-ul Charbonnel et Walker ca fiind o ciocolată neagră, cu cremă infuzată cu uleiuri esențiale de trandafiri și violete și decorată cu petale cristalizate de trandafir și violetă.

