Care este legătura dintre Chirica şi individul acuzat de abuz sexual şi tortură. Răspunsul primarului

Edilul a evitat să spună dacă va renunța la parteneriatul cu acesta în urma scandalului făcut public de Ziarul Libertatea.

„Nu primăria finanțează aceste proiecte, ci toate proiectele lor sunt făcute de ONG-uri printr-o comisie care nu este în subordinea primarului. Nu este primul scandal, noi nu dăm bani pentru că nu sunt proiecte pe care le validăm noi. Aceste proiecte se finanțează pe baza Legii 330 prin concurs de proiecte. Am dat și eu căutare pe Google Eurodemos și sunt fotografii. Eu îmi aduc aminte de toate evenimentele la care participăm. primăria municipiului Iași este partener la toate proiectele de comunitate pentru că ele pe programele de finanțare, atunci când primesc sumele pentru care au fost validate, primăria Iași devine partenerul tuturor ONG-urilor cu care avem astfel de proiecte”, a declarat Mihai Chiria.

Edilul a vorbit în cadrul emisiunii și despre relația pe care o are cu Morel Bolea, fondatorul Eurodemos. „Nu avem noi treabă cu domnul Morel Bolea pentru noi el este reprezentantul unui ONG, nu știm ce se întâmplă în dedesubtul acestui domn și nu este treaba publică a primarului să facă anchetă penală sau să dea verdicte. Dacă ele există ele trebuie să meargă direct în justiție. Fundația Eurodemos are activități cu primăria din Iași din 1990, am scos din arhiva primăriei în momentul de față. Apar diverse schimbări de persoane care le reprezintă. Nu există un filtru de a ne detașa de unele în favoarea altora. Ce face el în calitatea lui de persoană fizică trebuie să răspundă în fața legii”, a mai explicat Chirica. Klaus Iohannis, despre negocierile dintre partide: „Dacă este Orban, îl accept, dacă este Cîțu, îl accept” Recomandări Klaus Iohannis, despre negocierile dintre partide: „Dacă este Orban, îl accept, dacă este Cîțu, îl accept” Primarul a vorbit și despre fotografiile în care apare alături de Morel Bolea la un eveniment organizat de acesta. De asemenea, acesta vorbește și despre premierea fondatorului Eurodemos. Primarul Iașiului, despre legătura cu Morel Bolea, șeful ong-ului transformat în centru de tortură și abuz sexual: „Nu știu nimic despre activitatea lui”. Cum explică fotografiile cu acesta Foto: Kasta Morrely Fashion Week „În principiu se dau diplome de felicitare pentru cei care se ocupă de organizare și așa s-a întâmplat de fiecare dată. Se face un eveniment, indiferent de cine este organizatorul și se dau diplomele de felicitare. Nu avem un parteneriat cu el ca persoană fizică. Noi nu am avut niciodată contracte cu Morel Bolea și nici nu vom putea avea vreodată, asociația Eurodemos are un statut juridic independent. Această asociație are contracte și cu finanțare europeană, am văzut fotografii cu comisari europeni făcute la Bruxelles să înțeleg că este o asociere de imagine a Comisiei Europene cu Morel Bolea sau este vorba de activitatea fundației?,” a mai subliniat Chirica.

Primarul Mihai Chirica a transmis o reactie pe acest subiect si pentru presa locala:

În legătură cu articolul publicat astăzi, 16 decembrie, de publicația Libertatea în care se face o legătură între Primăria Municipiului Iași și o serie de acuzații extrem de grave la adresa unei persoane din asociațiile Eurodemos și Kasta Morrely, persoană care coordonează activitatea uneia dintre acestea, conducerea Primăriei Municipiului Iași dorește să facă o serie de precizări necesare pentru corecta informare a opiniei publice.

Subliniem încă de la început că asocierea Primăriei Municipiului Iași, a primarului Mihai Chirica și a Municipiului Iași cu acuzațiile din publicația Libertatea este forțată, tendențioasă și profund condamnabilă. Indiferent că astfel de fapte fac sau nu obiectul unui dosar penal, așa cum ar trebui, ori a unei sentințe judecătorești definitive, calitatea Primăriei Municipiului Iași și a Consiliului Local al Municipiului Iași de finanțatori ai unor proiecte ale unor organizații neguvernamentale nu pot transforma municipalitatea și pe primarul Mihai Chirica în „complici” ai unor eventuale fapte penale. Mai mult, primarul Mihai Chirica nu are atribuții nici de evaluator, nici de instituție de avizare a unor astfel de proiecte, așadar eticheta de „prieten al organizatorilor” este o expresie tendențioasă și profund reprobabilă din partea publicației Libertatea.

„Am citit cu oripilare și revoltă materialul apărut în publicația Libertatea despre anumite fapte care s-ar fi petrecut în cadrul a două ONG-uri din Iași. Nu pot să rămân indiferent, fiindcă este o problemă care afectează comunitatea ieșeană și fiindcă scenele descrise în articolul cu pricina sunt deosebit de grave, mult dincolo de lege și de buna cuviință. Sunt revoltat deoarece prin articol este afectată imaginea Primăriei Municipiului Iași, ca una dintre instituțiile care au sprijinit financiar cele două asociații. Consider că asocierea mea cu acest scandal este atât tendențioasă, cât și total deplasată, demonstrând o rușinoasă lipsă de profesionalism din partea autorului.

Cele două asociații sunt doar două dintre nenumăratele ONG-uri care au beneficiat de susținere financiară din partea Primăriei Municipiului Iași. Acest lucru nu mă transformă însă nici în «prieten», nici în «dușman» al membrilor unor ONG-uri, ci doar în partener corect și onest al unor proiecte pe care nici nu le inițiez, nici nu le avizez în mod direct. Această colaborare durează de mai multă vreme, din anii '90, dar în toată această perioadă cele două asociații au fost susținute și de firme private respectabile, precum și de Comisia Europeană. Să înțeleg că îi putem considera părtași pe toți aceștia la ororile despre care se face vorbire?!

De aceea, solicit cu maximă fermitate din partea respectivei publicații o disociere clară între autorii unor eventuale fapte ilegale sau imorale și persoane și instituții publice care nu au făcut decât să susțină, în limitele legii, organizarea unor acțiuni civice.

În același timp, cer instituțiilor abilitate să se sesizeze, să facă lumină și să ia măsuri de urgență în legătură cu faptele extrem de grave prezentate în materialul de presă! Nu putem tolera așa ceva! Sunt, de altfel, foarte surprins că, deși se spune că aceste lucruri condamnabile se petrec de mai multă vreme, nu am auzit de nicio anchetă penală în acest sens!

Nu în ultimul rând, îmi exprim extrema dezamăgire că Primăria Municipiului Iași, ca și Municipiul Iași, în general, au fost implicate în acest scandal, care nu face decât să păteze imaginea unei instituții și a unei comunități care nu au nicio vină că unii indivizi au comportamente iresponsabile sau ilegale!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Municipalitatea ieșeană, ca și alte autorități publice locale (primării și consilii județene), finanțează anual numeroase proiecte ale organizațiilor neguvernamentale, prin două mecanisme. În primul rând, o serie de inițiative ale unor astfel de asociații sunt incluse în programul evenimentelor finanțate de municipalitate în baza unor hotărâri ale Consiliului Local (din care, evident, primarul nu face parte). A doua modalitate de finanțare este programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară proiecte în Municipiul Iaşi. Selecţia proiectelor anuale şi multianuale ale ONG–urilor care primesc finanţare de la bugetul local se face de către o serie de comisii mixte, formate din reprezentanți ai municipalității și experți externi din mediile universitar, cultural, civic etc. (Comisia de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale, de Tineret, de Guvernare Transparentă şi Participativă - pentru domeniile cultură, tineret şi guvernare transparentă şi participativă, Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluare a Proiectelor - pentru domeniile social-sănătate-educaţie-mediu și pentru domeniul cultură scrisă), în conformitate cu prevederile Legii 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi a Legii privind susţinerea şi promovarea culturii scrise 186 / 2003, republicată şi cu prevederile Regulamentului local referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350 / 2005. La selecţia de proiecte pot participa, în mod nediscrimatoriu, organizaţii neguvernamentale care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale. Din aceste comisii de evaluare nu fac parte nici primarul, nici alți demnitari, iar derularea lor, de la modalitatea de implementare la rezultatele propuse și modul de cheltuire a banilor publici, este supusă controlului Curții de Conturi. Aceasta din urmă nu a constatat deficiențe în derularea și finanțarea sutelor de proiecte și inițiative susținute de municipalitate.

Primăria Municipiului Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași finanțează anual, prin mecanismele descrise anterior, sute de proiecte ale organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de cultură, universităților și unităților școlare etc.

În perioada 2016 – 2020, în baza Legii 350 / 2005, Municipiul Iași a finanțat proiectul Lider pentru Europa” al asociației Eurodemos cu o sumă totală de 190.725 lei. În perioada 2015 – 2020, în baza unor hotărâri ale Consiliului Local, Municipiul Iași a susținut evenimentul Iași Fashion Week cu suma de 190.830 lei.

Spre comparație, în baza acelorași prevederi legale și mecanisme de finanțare, Star of Hope a fost finanțată de municipalitate cu suma de 210.930 lei pentru perioada 2018 – 2021 (proiect multianual), Bethany cu suma de 216.997 lei pentru perioada 2016 – 2020, Salvați Copiii cu suma de 223.278 lei pentru anii 2016-2017 și 2020 – 2021, Human Help cu suma de 206.200 lei pentru anii 2017, 2019 și 2020, iar Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași (FONTIS) cu suma de 252.995 lei pentru anii 2019 și 2020.

Conducerea Primăriei Municipiului Iași nu îi cunoaște personal pe toți reprezentanții acestor asociații și fundații, după cum nici nu știe și nici nu este interesată de ce fac aceștia în timpul lor liber.