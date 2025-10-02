Care este momentul potrivit să se treacă la anvelopele de iarnă? Riscă șoferii să primească amenzi dacă nu le schimbă la timp?

Vlad David, specialist în anvelope la o firmă din Iași, spune că perioada ideală pentru schimbul anvelopelor este între jumătatea lunii octombrie și începutul lui noiembrie, înainte ca temperaturile să scadă constant sub 7 °C și înainte de apariția ninsorilor. Cine așteaptă prima ninsoare pentru a schimba cauciucurile riscă să stea la cozi interminabile la vulcanizare și, mai grav, să circule pe drumuri alunecoase.

Specialistul ieșean atrage atenția și asupra unui mit frecvent: nu este suficient că „nu ninge”, pentru că temperaturile joase întăresc cauciucurile de vară. Pe lângă recomandările de siguranță, șoferii se întreabă adesea și dacă riscă amendă dacă nu își schimbă anvelopele la timp.

„În România nu există, deocamdată, o dată fixă legală la care trebuie obligatoriu să faci schimbul de la anvelopele de vară la iarnă (sau invers). Legislația prevede că, atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculul trebuie să fie dotat cu anvelope de iarnă omologate, cu marcaj M+S (n.r. – Mud and Snow, noroi și zăpadă) sau echivalent. Prin urmare, nu se dă amendă pur și simplu pentru că nu ai schimbat anvelopele, ci dacă poliția constată că circuli pe drum acoperit cu zăpadă sau schimbări severe de vreme și nu ai anvelope corespunzătoare”, ne-a explicat Vlad David.

Însă, dincolo de aspectul legal, există și argumente practice pentru a nu amâna trecerea pe la vulcanizare.

„Sunt câteva avantaje, service-urile de vulcanizare sunt mai libere decât spre sfârșitul toamnei, începutul iernii, când mulți șoferi își programează schimburi în urgență. În plus, anvelopele de iarnă sunt mai disponibile, stocurile nu sunt încă epuizate. Pe lângă asta, se evită riscul de a circula cu anvelope de vară pe asfalt rece sau cu umiditate, când aderența lor scade foarte mult”, a precizat specialistul din Iași.

„Există și șoferi convinși că «li se va întâmpla altora, nu lor»”

Deși există momentul recomandat și motive bune pentru a trece la anvelope de iarnă, nu toți șoferii se grăbesc să asculte sfaturile. Vlad David ne-a povestit care sunt cei mai „încăpățânați” clienți când vine vorba de montarea anvelopelor de iarnă.

„Sunt șoferi care se bazează exclusiv pe propriul «simț» al vremii și așteaptă să vină prima ninsoare fără să urmărească prognoza, dar și unii care consideră schimbarea un cost inutil, mai ales dacă parcurg puțini kilometri pe an. Există și șoferi convinși că «li se va întâmpla altora, nu lor», pentru că nu au avut incidente până acum, e ceea ce se numește un fenomen al optimismului exagerat. Nu lipsesc nici cei care preferă să facă totul pe ultima sută de metri, sub presiune, când service-urile sunt aglomerate și costurile mai mari”, ne-a spus expertul.

Care este, de fapt, cel mai mare risc pentru cei care circulă iarna cu anvelope de vară?

Iar atunci când acești șoferi aleg să amâne schimbarea, consecințele pot fi serioase. Potrivit specialistului, riscul major pentru cei care circulă iarna cu anvelope de vară constă în pierderea aderenței și a controlului asupra mașinii. Se poate ajunge la derapaje, pierderea tracțiunii și distanțe de frânare mult mai mari, mai ales pe drumuri ude, cu gheață sau polei. Anvelopele de vară devin rigide la temperaturi scăzute, nu evacuează bine apa sau zăpada topită și nu mai prind corespunzător pe asfaltul alunecos. În situații critice, consecințele pot fi accidente grave, de la derapaje în curbe până la coliziuni, atrage atenția specialistul ieșean.

Există lipsuri pe piață sau modele greu de găsit anul acesta?

Pe lângă riscurile evidente de circulație cu anvelope de vară, șoferii trebuie să țină cont și de disponibilitatea anumitor modele pe piață. Unele dimensiuni mai „exotice” sau de performanță înaltă pot fi greu de găsit, spune el, iar în perioadele cu cerere mare, stocurile brandurilor premium pot fi epuizate temporar.

„De asemenea, lanțurile de aprovizionare internaționale, costurile de transport sau fluctuațiile valutare pot afecta disponibilitatea unor modele”, a adăugat Vlad David.

Publicitate și alte recomandări video