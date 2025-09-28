MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele

De Redacția
duminică, 28 septembrie 2025, 08:55
1 MIN
Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele

Medicii au făcut duminică dimineață precizări despre starea celor doi pacienți, victime ale accidentului de avion de la Iași.

Potrivit medicului Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD Iași, arhitectului Marian Jan Chirița, i-au fost amputate ambele picioare pentru salvarea vieții. „Pentru leziunile de arsură profundă încă existente, se va reinterveni luni. Se menține stare generală gravă”, a precizat medicul.

Celălat pacient este internat la secția de Chirurgie 2, pentru supraveghere, fiind stabil hemodinamic și respirator.

Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi.  Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul, iar consilierul AUR ar fi rămas cu picioarele blocate în avion.
Etichete: accident aviatic, marian jan chirita

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network