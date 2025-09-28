Care este starea celor două victime ale accidentului de avion de la Iași – Lui Marian Jan Chirița i-au fost amputate picioarele
Medicii au făcut duminică dimineață precizări despre starea celor doi pacienți, victime ale accidentului de avion de la Iași.
Potrivit medicului Diana Cimpoeșu, coordonator SMURD Iași, arhitectului Marian Jan Chirița, i-au fost amputate ambele picioare pentru salvarea vieții. „Pentru leziunile de arsură profundă încă existente, se va reinterveni luni. Se menține stare generală gravă”, a precizat medicul.
Celălat pacient este internat la secția de Chirurgie 2, pentru supraveghere, fiind stabil hemodinamic și respirator.
Publicitate și alte recomandări video