Care sunt alimentele pe care e de preferat să nu le consumi iarna?

Cei mai multi bucatari si nutritionsiti sustin cu tarie ca mancarea gustoasa si sanatoasa se face cu produse de sezon. Adica, in miezul iernii e mai potrivit sa mananci morcovi, telina sau cartofi, decat rosii sau sparanghel. Motivul e simplu. Daca nu locuiesti cumva intr-o tara exotica, scaldata de soare, cu siguranta rosiile, castravetii sau strugurii vin de pe alte continente in supermarketul de langa tine. Asta inseamna ca pe parcurs pierd din gust, savoare, vitamine si minerale.

Solutia e sa consumi alimente de sezon, mult mai gustoase, si sa le ocolesti pe cele care nu fac parte in mod obisnuit din peisaj. Iti prezentam o lista cu cele pe care ar trebui sa nu le mai cumperi acum si sa le eviti in meniu:

1. Sparanghel - ca multe alte legume si acesta ar fi mai potrivit in meniurile de primavara, cand e in sezon. La noi in magazine ajunge oricum din alte tari europene mai insorite, dar in sezonul rece e transportat din tari si mai indepartate.

2. Porumb - la noi, porumbul e in plin sezon la sfarsitul verii. Ceea ce gasesti acum in magazin este porumb fiert in conserva, porumb congelat sau prefiert. Nu iti va aduce nici gustul bun si nici nutrientii produsului proaspat.

3. Peste - si pentru peste exista un sezon propice, in care ai sansa sa gasesti varianta proaspata cea mai buna. Iarna e mai bine sa incerci biban sau salau, doi pesti care pot fi pescuiti si cand afara este frig. In rest, trebuie sa stii ca pestele prezentat proaspat in galantare vine cam de departe.

4. Rosii - cu exceptia cazului in care locuiesti intr-o zona calda, rosiile pe care le vei gasi acum in magazine nu vor avea niciun gust. Nu sunt nici zemoase, nici dulci asa cum te-ai astepta. Daca vrei sa folosesti rosii in retete de sos, supe, tocanite, alege-le pe cele intregi conservate in suc prorpiu.

Aflati amanunte de pe foodstory.ro.