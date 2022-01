Care sunt cele mai căutate materiale pentru construcții rezidențiale în 2022?

Dezvoltatorii de ansambluri rezidențiale monitorizează îndeaproape toate procesele de construcție, pentru a evita orice greșeală și sunt interesați și de dinamica muncii. Ei caută cele mai bune materiale pentru construcții rezidențiale, pentru a obține proiecte de calitate, nu-și permit să le înlocuiască cu altele mai ieftine și de calitate inferioară. Dezvoltatorii sunt foarte atenți la toate etapele construcției - începând cu fundația – și toate lucrările, ce includ de exemplu:

• Instalarea rețelelor de canalizare, electricitate, ventilație, încălzire și alimentare cu apă

• Montarea șapei, realizarea lucrărilor de tencuieli și zidărie

• Instalarea balcoanelor

• Executarea lucrărilor de amenajare și finisare

• Realizarea lucrărilor de finisare a acoperișului și multe altele.

Mulți români au investit deja în apartamente sume considerabile de bani din fonduri proprii, care sunt încă în stadiul de proiect sau în stadiu inițial de construcție și deci au așteptări mari. Ei pot alege astfel tipul de apartament dorit dintr-o serie de posibilități incluse în proiect și pot solicita eventuale modificări ce țin de modul de compartimentare al locuinței.

Unii sunt probabil îngrijorați dacă promisiunea se va realiza, dacă investiția merită cu adevărat, sau dacă locuința lor va fi gata la timp. Cei care au investit deja bani pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață, trăiesc cu speranța că poate în viitor prețul la apartament va începe să scadă.

Se spune că achiziția unei locuințe în ziua de azi, care este la stadiul de proiect, ar putea fi cu până la 15% mai ieftină decât una deja finalizată. Acest avantaj îi determină pe mulți români să caute locuințe elegante, în ansambluri rezidențiale, care nu sunt încă gata. Ei au și posibilitatea în acest caz să-și spună părerea în legătură cu finisajele, pe care le-ar dori pentru locuința lor și să le aleagă împreună cu dezvoltatorul.

Totuși ei se gândesc și la faptul că lucrurile s-ar putea schimba în defavoarea lor, dacă firmele de construcții vor începe să ridice prețurile, în funcție de alți factori precum ar fi cursul de schimb, sau scumpirile la materiale. Pentru a scăpa de stres, ei caută dezvoltatori care lucrează pe piață de mult timp, care au deja multe proiecte finalizate, implementate cu succes și fără lucrări cu probleme, sau neconstruite. Asta înseamnă că n-au încredere în firmele apărute peste noapte, care abia au intrat în construcții, pe această piață a ansamblurilor rezidențiale, care nu au experiență și resurse umane să ducă la capăt proiecte atât de complexe.

Românii intenționează să cumpere apartamente în rate și în acest an, chiar dacă construcțiile în sine nu au început încă. Dorința lor de a avea o locuință mai bună și mai spațioasă este mare, de aceea aleg companii de construcții care au deja un renume, pe care și l-au construit în ani de zile și care folosesc materiale de calitate înaltă. Tendința din acest an este că există o creștere constantă a prețurilor la materiale de construcții din cauza fluctuațiilor cursurilor de schimb. În plus, industria de construcții este dependentă într-o oarecare măsură și de importuri, iar asta are un impact în mod clar, se vede că euro poate afecta valoarea proprietăților.

Dezvoltatorii au avantaje din contractarea apartamentelor în faza de proiect, pentru că asta le oferă de fapt o finanțare parțială a costului de construcție, care poate fi într-o pondere de minim 30%. Asta îi ajută pe dezvoltatori să aibă capital și pentru alte proiecte rezidențiale viitoare, pe care doresc să le facă.

În acest an, pentru proiecte rezidențiale, sunt căutate cele mai noi și performante materiale de construcții. Dezvoltatorii care sunt deja de renume, tind să construiască și în acest an locuințe de calitate și pentru a-și menține standardele înalte, nu au de gând să înlocuiască materialele bune folosite până acum cu altele mai ieftine și de calitate îndoielnică.

Românii aleg apartamente mai ales în complexele rezidențiale situate în locații liniștite, care sunt îmbogățite cu zone pline de verdeață și unde pot simți aerul curat, care nu este poluat de noxe, aglomerația și zgomotele din oraș.