Care sunt cele mai importante aspecte de care sa tineti cont atunci cand achizitionati echipamente HoReCa? (P)

Cine planuieste sa deschida curand un restaurant sau o alta afacere similara mai mult ca sigur stie deja cat de importanta este investitia in echipamente HoReCa de calitate care pot fi achizitionate de la Fresco Expert. Acestea trebuie sa reziste in conditii de lucru dificile si sa permita servirea produselor intr-un timp cat mai scurt. Iata care sunt cele mai importante detalii atunci cand se efectueaza o astfel de achizitie!

Meniul afacerii

Multi patroni se gandesc sa faca o investitie mare intr-o bucatarie profesionala, deoarece acestia merg pe ideea ca au nevoie sa fie cat mai pregatiti pentru un flux constant de clienti. Cu toate acestea, se poate ajunge foarte usor in scenariul in care sunt achizitionate multe produse nefolositoare.

Bugetul poate fi economisit intr-un mod mai eficient cu un set de echipamente HoReCa special concepute doar pentru ceea ce se afla in meniu si pentru un flux limitat de oameni.

Spre exemplu, un dulap frigorific este intotdeauna obligatoriu in bucataria unui restaurant, deoarece pastreaza la rece alimentele de baza si preparatele care urmeaza sa fie servite. O pizzerie sau o alta afacere similara poate necesita, insa, dispozitive speciale, cum ar fi un cuptor electric sau un malaxor de aluat.

Starea echipamentelor

Desi banii reprezinta deseori o problema, produsele specifice domeniului HoReCa pot fi achizitionate in stare noua in regim de leasing. Aceasta forma de plata este asigurata de sistemele Grenke Romania si Autonom. Este indicat sa consultati un specialist, deoarece el cunoaste produsele si poate face recomandari adecvate in functie de situatie.

Termenul de garantie standard pentru produsele de acest tip este de 12 luni de la data livrarii, iar certificatele contin toate prevederile si informatiile necesare pentru contactarea departamentului de service. Multe echipamente HoReCa sunt construite pe dimensiuni diferite, astfel incat este obligatoriu ca acestea sa corespunda cu masurile bucatariei care urmeaza sa fie construita.

Materialele produselor

Materialele care contribuie la realizarea aparaturii influenteaza nivelul de rezistenta al acesteia. Una dintre cele mai recomandate constructii este cea de inox. Acest material se poate intalni in special atunci cand este achizitionata o masina de gatit sau una pentru spalat vase.

Desi nu este nimic in neregula cu modelele care au cuva din plastic, inoxul prezinta o greutate mare si ajuta echipamentul sa fie mai stabil. In acelasi timp, zgomotele sunt reduse si rezistenta la socuri creste.

Consumul de energie

Unele echipamente HoReCa profesionale sunt create in asa fel incat sa ajute la reducerea consumului de energie. Spre exemplu, o masina de spalat vase tip undercounter cu control mecanic are alimentarea de 400V/3N+F/50Hz.

Acest lucru asigura posibilitatea de a face economie la final de luna si permite consumul intr-un mod mai ecologic. Acelasi beneficiu poate fi intalnit si la echipamentele pe gaz, cum ar fi plitele pentru clatite.

De unde se pot achizitiona echipamente HoReCa?

Industria alimentara necesita un echipament de bucatarie calitativ. De aceea, comerciantii trebuie sa se asigure ca aleg un furnizor potrivit pentru afacerea pe care isi doresc sa o construiasca. Se pot achizitiona o gama larga de aparate si ustensile de bucatarie de la un furnizor cu experienta in domeniu, asa cum este Fresco Expert, asigurandu-se transport gratuit pentru livrare si mentenanta cu acoperire nationala.