Care sunt situatiile in care numai un implant dentar te poate ajuta? (P)

Implantul dentar este o piesa din titan, zirconiu sau alt material 100% biocompatibil cu organismul uman, care tine loc de radacina a unui dinte pierdut si reprezinta cea mai buna metoda de inlocuire a acestuia.

Exista numeroase beneficii care ii incurajeaza pe pacienti sa opteze pentru tratamentul cu implant dentar pret, durabilitate, simplitate a procedurii, senzatie naturala. Care sunt insa situatiile in care medicii stomatologi recomanda o astfel de solutie?

Cand ai nevoie de un implant?

Exista mai multe situatii in care acest tip de tratament reprezinta cea mai buna alegere si e bine sa te interesezi de tot ceea ce are legatura cu un implant dentar: pret, materiale, procedura, timpul necesar. Iata cele mai frecvente astfel de imprejurari!

• atunci cand de curand ai pierdut sau ti-au fost extrasi unul sau mai multi dinti. Implantul va inlocui radacina dentara, iar pe el va fi fixata o coroana dentara, care se va dovedi solutia potrivita atat din punctul de vedere al starii de sanatate, cat si estetic. Cu cat actionezi mai repede dupa pierderea dintilor, cu atat reduci riscurile pentru gingie sau pentru dintii apropiati.

• daca ai de mai mult timp unul sau mai multi dinti lipsa. Pentru ca nu ai avut inspiratia sa urmezi un tratament imediat, este posibil sa se fi produs deja resorbtia osului alveolar sau sa fi aparut alte consecinte negative, precum inflamarea gingiilor ori deplasarea usoara a unor dinti. Chiar si in astfel de cazuri, inserarea implantului este posibila dupa efectuarea prealabila a unor proceduri precum aditia osoasa;

• in situatia in care ai o proteza dentara mobila, cu care iti vine greu sa te obisnuiesti. Astfel, inlocuiesti o solutie provizorie cu una care se va dovedi eficienta pe durata mai multor decenii, posibil chiar a intregii vieti, iar senzatia de confort va fi totala.

Implant dentar pret – avantajele aduse de calitatea superioara

Pretul acestui tratament este influentat de mai multi factori, precum tipul de implant ales ori materialele din care sunt facute suruburile folosite pentru a inlocui radacina dintelui.

Ca in multe alte cazuri, un implant dentar cu pret mai mare ofera si avantaje importante, dupa cum urmeaza:

• o suprafata special tratata, pe care celulele osoase adera rapid si usor, formandu-se in acest fel o legatura structurala puternica intre osul viu si implant, in cadrul unui proces cunoscut sub numele de osteointegrare;

• inclusiv gingia poate sa adere la suprafata speciala conceputa in acest scop;

• conexiunea cu bontul protetic este fixa si precisa, astfel ca este impiedicata total miscarea implantului;

• durabilitatea sporita, care iti permite sa te bucuri vreme indelungata de toate avantajele tratamentului: mananci alimentele preferate, zambesti cu incredere, vorbesti fara niciun fel de dificultate, primesti complimente pentru dintii tai!

Pe langa materialul ales sau firma producatoare a suruburilor, a bontului protetic si a coroanei dentare, pretul final poate fi influentat si de necesitatea efectuarii unor analize sau a unor proceduri suplimentare, mai ales in cazul persoanelor care au stat mai mult timp fara dinti.

Indiferent de situatie, atunci cand te gandesti la implant dentar pret, nu uita sa ai in vedere calitatea deosebita si toate beneficiile pe care ti le aduce acest tratament pe termen lung si foarte lung!