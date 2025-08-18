Carlos Alcaraz, campion la Mastersul 1000 de la Cincinnati. Jannik Sinner, adversarul din finală a abandonat

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a câştigat Mastersul 1000 de la Cincinnati, după ce liderul ATP Jannik Sinner a abandonat, scrie News,ro.

Vizibil slăbitt, italianul în vârstă de 24 de ani a fost condus cu 5-0 în primul set când s-a retras, oferind primul titlu în Ohio marelui său rival spaniol Alcaraz. Spaniolul a câştigat al şaselea său titlu în 2025.

„Îmi pare rău băieţi, nu pot. Am încercat, dar nu pot. Nu mă simt bine. Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi. Îmi pare rău pentru fani”, i-a explicat Sinner supervizorului, după ce a chemat un medic.

„Ai grijă de tine, ăsta e cel mai important lucru”, i-a spus imediat Alcaraz.

Publicitate și alte recomandări video