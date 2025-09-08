Carlos Alcaraz este noul lider ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat

Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, scrie news.ro.

În 2022, spaniolul, pe atunci în vârstă de 19 ani, a câştigat la Flushing Meadows primul său trofeu de Grand Slam şi a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a ocupat locul 1 în clasamentul mondial. Trei ani mai târziu, după ce i-a cedat tronul italianului timp de 65 de săptămâni, Alcaraz revine în fruntea ierarhiei.

Al treilea jucător mondial rămâne Alexander Zverev, învins în turul al treilea la Flushing Meadows, dar cu un deficit de 4.850 de puncte faţă de Sinner.

Semifinalist în Grand Slam pentru a 53-a oară în 80 de participări, Novak Djokovici câştigă trei locuri (4) în detrimentul finalistului de anul trecut, Taylor Fritz, care pierde un loc (5) după ce a fost eliminat de sârb în sferturile de finală de anul acesta.

Primul român din clasamentul ATP este pe locul 263 – Filip Jianu a urcat trei poziţii şi are 202 de puncte.

Clasamentul ATP la data de 8 septembrie:

1. Carlos Alcaraz (Spania) 11.540 puncte (+1)

2. Jannik Sinner (Italia) 10.780 (-1)

3. Alexander Zverev (Germania) 5.930

4. Novak Djokovici (Serbia) 4.830 (+3)

5. Taylor Fritz (SUA) 4.675 (-1)

6. Ben Shelton (SUA) 4.280

7. Jack Draper (Marea Britanie) 3.690 (-2)

8. Alex De Minaur (Australia) 3.545

9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (+1)

10. Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (-1)

