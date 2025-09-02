MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows

De Redacția
marți, 02 septembrie 2025, 23:30
1 MIN
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open. El joacă pentru a treia oară în penultimul act la Flushing Meadows

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul grand slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set.

Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie 20, scor 6-4, 6-2, 6-4.

Spaniolul s-a impus după o oră şi 56 de minute de joc.

Alcaraz a reuşit a 59-a victorie în 2025 şi va juca în semifinale cu învingătorul meciului dintre americanul Taylor Fritz, cap de serie 4, şi sârbul Novak Djokovici, favorit 7.

Etichete: Carlos Alcaraz, semifinale, US Open

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network