Carrefour lansează programul Act For Good. Experiență personalizată cu impact social

Carrefour lansează programul Act For Good. Noul program Act For Good, Carrefour transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social.

Prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate. Totul integrat în aplicația Carrefour, un hub unic pe piața locală de retail care, de acum încolo, conectează într-un singur loc cumpărăturile, responsabilitatea socială, susținerea comunității și experiențele personale.

Odată descărcată aplicația, la crearea unui cont Act for Good, ți se va genera un cod special direct în app, pe care îl poți activa la casa de marcat din orice magazin Carrefour.

Fiecare achiziție realizată pe baza codului Act For Good este răsplătită cu 1 punct pentru fiecare 20 de lei cheltuiți (excepție făcând băuturile alcoolice și tutun), în plus ai extra puncte la produsele special semnalizate, iar punctele se cumulează exclusiv în contul individual prin scanarea codului Act For Good.