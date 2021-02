Carti celebre interzise de-a lungul timpului

Peste tot in lume sunt situatii in care carti foarte bune sunt interzise. De multe ori e vorba de probleme legate de continutul lor si de cultura in care vor fi distribuite, de ideile promovate in carti, de imaginarul care e prea ciudat pentru un anumit popor. Mai poate fi vorba si de probleme pe care le are autorul, imaginea sa, in anumite tari-practic nu vei gasi nicio carte a respectivului autor doar pentru ca el nu e privit cu ochi buni intr-un anumit loc.

Din momentul in care o carte e interzisa, in jurul sau se nasc o multime de controveste, apare o aura de mister. Lumea e curioasa, vrea sa citeasca respectiva carte, cand va fi disponibila, intr-un final, respectiva carte, va avea vanzari record. Insa pana atunci ramane interzisa in multe zone si accesul la continutul ei e doar o dorinta pe care nu ai cum sa ti-o indeplinesti prea curand.

Si asta nu se intampla doar cu niste carti sau cu autori despre care nu ai auzit, s-a intamplat de-a lungul timpului cu autori populari, uriasi si cu volume care nu mai au nevoie de nicio prezentare.

Ulise de James Joyce. Inca de la publicare „Ulise” s-a aflat pe linia fina dintre obscen si genial. In anii 1918-1920, cand a fost publicata opera, au existat doua tabere. Pe de o parte, adeptii modernismului, Ernest Hemingway, T.S. Eliot, Ezra Pound au sustinut si aprobat opera, in vreme ce tarile vorbitoare de limba engleza au criticat dur volumul sau. In SUA institutiile abilitate au incercat sa interzisa publicarea cartii dupa ce a aparut un rezumat, un fragment in care personajul principal era infatisat in ipostaze mai mult decat indecente. In 1933 cartea nu a mai fost interzisa dupa ce procesul intentat a avut o sentinta in favoarea autorului. Si in Marea Britanie a fost interzisa cartea pana tarziu, prin anii 1930 pentru ca era prea explicita si avea si scene de o sexualitate „exacerbata”. Australia a interzis cartea pana in anii 1950. Universitatile din toate tarile importante sunt de partea operei lui Joyce si ii recunosc importanta in istoria literaturii.

O mie noua sute optzeci si patru de George Orwell. Dupa ce isi asumase deja criticile venite de la dictatorul sovietic Iosif Stalin pentru opera sa „Ferma animalelor”, Orwell a lansat pe piata alt volum controversat, „O mie noua sute optzeci si patru”, scris in 1949. Se spune ca Stalin ar fi vazut textul ca un comentariu acid la adresa conducerii sale, asa ca a interzis cartea in toata Uniunea Sovietica. Pana in 1990 cartea nu a ajuns pe rafturile niciunei librarii sau biblioteci rusesti. Temele abordate in lucrarea lui Orwell erau unele suficient de dure ca sa atraga atentia oricui traia intr-un regim dictatorial: nationalism, represiune sexuala, cenzura, viata privata. Nu numai Rusia s-a ferit de opera lui Orwell. Si in SUA au existat tentative de a scoate din librarii volumul, dar nu s-a reusit mai nimic. Astazi opera cu pricina este apreciata si i se recunoaste valoarea, este citita si cautata in intreaga lume.