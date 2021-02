Cartier premium cu 800 de apartamente în zona Copou din Iaşi

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor pa­ri­ază pe regiunea Moldovei şi pre­găteşte un proiect cu 800 de apartamente premium în cartie­rul Copou din Iaşi, iar acesta ar trebui să fie lansat pe parcursul anului 2021, a explicat Ovidiu Grinici, directorul de vânzări al Impact.

„Deja am făcut achiziţia terenului acolo, suntem foarte aproape de a finaliza şi partea de proiectare. Vorbim de imobile cu un regim mic de înălţime, un complex cu toate facilităţile la interior, aşa cum vorbim de Boreal Plus sau de noul Greenfield. (...) Am făcut o primă achiziţie de teren şi urmează să mărim această suprafaţă. Este un proiect de anvergură, vorbim de 800 de apartamente“, a declarat Ovidiu Grinici, directorul de vânzări al Impact, dezvoltator controlat de Gheorghe Iaciu.

Proiectul din Copou va cuprinde grădiniţă, zone comerciale, zonă de spa, zone de relaxare şi spaţii de co-working. Totodată, cartierul dezvoltat de Impact ar urma să angreneze noi investiţii în Iaşi. „Copou este o zonă recunoscută, am avut multiple discuţii cu investitori care îşi doresc să vină după noi acolo şi să investească în zona asta. (...) Ne dorim să lansăm proiectul anul acesta“.