Cărţile anului la la British Book Awards: Trei romane din colecţia Anansi

Evenimentul British Book Awards, cunoscut şi ca "Premiile Bafta dedicate cărţilor", a fost iniţiat acum 31 de ani de publicaţia The Bookseller.

"Hamnet" de Maggie O’Farrell a primit trofeul pentru Best Fiction Book of the Year/ „Cel mai bun roman al anului, "Shuggie Bain" de Douglas Stuart a fost aleas de juriu drept Best Fiction Book of the Year - "Début" / Cel mai bun roman de debut al anului şi "Acolo unde cântă racii" de Delia Owens a fostaleasă The Pageturner of the Year/ Premiul pentru cea mai captivantă carte a anului.

"«Hamnet» şi în «Acolo unde cântă racii» sunt deja două romane de mare succes pe piaţa noastră de carte - iată că alegerile publicului nostruau fost «validate» încă o dată de un juriu specializat din Marea Britanie. Putem bănui că premiile literare anunţate aseară au stârnit, încă o dată, interesul şi nerăbdarea cititorilor autohtoni pentru ediţia în limba română a romanului Shuggie Bain, cel mai bun debut al anului. Cartea se află în curs de traducere (la Mihaela Ghiţă, cea care a semnat şi traducerea romanului Zona de interes de Martin Amis) şi abia aşteptăm să o vedem în librăriile noastre", a declarat Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecţiei Anansi. World Fiction.

"Hamnet", aleasă aseară cel mai bun roman al anului la British Book Awards, este primul titlu publicat în ianuarie 2021 de editura Pandora M în cadrul colecţiei ANANSI. World Fiction.

Cartea lui Maggie O’Farrell spune o poveste care îl are în centru pe unicul fiu al lui Shakespeare, un portret plin de lumină al căsniciei şi o portretizare de neuitat a unui băiat care a fost uitat de toată lumea, dar al cărui nume a dat titlul celei mai celebre piese de teatru din toate vremurile.

Mult-aşteptată datorită succesului internaţional - a fost recompensată cu Women's Prize For Fiction 2020 şi National Book Critics Circle Award 2020, a fost tradusă în peste 30 de limbi şi inclusă în 15 topuri internaţionale ale celor mai bune cărţi ale anului trecut -, cartea lui Maggie O’Farrell s-a bucurat de succes şi în rândul cititorilor autohtoni. Ediţia în limba română a apărut în traducerea Mihaelei Buruiană.

Cititi si: Zece cărţi pentru premiul de proză "Ziarul de Iaşi". Academia Română este partener de onoare

Câştigătorul premiului pentru cel mai bun debut al anului la British Book Awards, romanul Shuggie Bainal scriitorului scoţian Douglas Stuart,spune povestea unui băiat singuratic, aflat în căutarea propriei identităţi. Tânărul nutreşte o dragoste necondiţionată pentru mama sa alcoolică, căreia îi rămâne alături în cele mai dificile momente. Acţiunea romanului este plasată în Glasgow, în anii '80, pe vremea administraţiei Margaret Thatcher, o epocă marcată de sărăcie, criză economică, marginalizarea muncitorilor, precum şi de comunitarism religios.

Cartea se află în curs de publicare în limba română, în traducerea Mihaelei Ghiţă.

Premiul pentru cea mai captivantă carte a anului ("Pageturner"), acordat joi romanului "Acolo unde cântă racii", semnat de Delia Owens, vine să consolideze succesul internaţional al cărţii, aflată deja în curs de ecranizare.

Bestseller New York Times săptămâni întregi la rând şi tradus cu succes în întreaga lume, romanul Deliei Owens spune povestea lui Kya Clark, o fetiţă care creşte şi se maturizează în mijlocul naturii, departe de oameni. Poveste emoţionantă de iubire pe un fundal ce include şi elemente de crimă, Acolo unde cântă racii este şi o scrisoare de dragoste către natură. Ediţia în limba română a cărţii poartă semnătura lui Bogdan Perdivară.