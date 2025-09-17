Cartonaș roșu pentru Robert Fico

Robert Fico rămâne unul dintre politicienii europeni cu o carieră îndelungată în fruntea executivului și cu o capacitate de revenire pe care puțini i-o bănuiau, după ce în 2018 și-a prezentat demisia în contextul scandalurilor de corupție. S-ar putea ca această nouă linie de conflict să-l ajute în competiția foarte echilibrată cu opoziția centristă moderată din Slovacia, aflată de ani buni – asemenea celei maghiare – în căutarea unui lider.

În sfârșit, s-au epuizat rezervele de răbdare ale socialiștilor europeni cu Robert Fico, șef al guvernului slovac și lider al SMER-SD (Direcția – Social Democrația). Potrivit unor relatări de media credibile, în cursul zilei de marți s-a luat decizia ca la viitorul congres al PSE să fie supusă la vot rezoluția de excludere a SMER din partidul transnațional și din grupul parlamentar al stângii moderate. La mijlocul lunii viitoare, la Amsterdam, delegații partidelor naționale vor vota și, dată fiind starea de spirit, este de așteptat ca majoritatea să fie copleșitoare.

Desigur, nu ar fi deloc exclus ca votul să devină inutil, în condițiile în care SMER ar putea proceda la fel ca omologul maghiar FIDESZ acum câțiva ani, retrăgându-se singur din structura confederativă social-democrată și afiliindu-se unui bloc de dreapta, probabil cel al „Patrioților”, printre ai cărui lideri și formatori de opinie se numără Viktor Orbán. Aritmetica parlamentară nu este impresionantă, SMER având doar câțiva reprezentanți (Slovacia trimite un total de 15) care în prezent sunt neafiliați niciunui grup. Dinamica, însă, ar fi importantă pentru forțele populiste de dreapta, care își întăresc astfel pretenția de a reprezenta o opoziție transnațională puternică împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.

Presupunând că toate aceste posibile evoluții se confirmă, putem vorbi și de un avertisment adresat altor formațiuni social-democrate care ar cocheta cu un „suveranism” coroziv, blocând spre exemplu deciziile referitoare la Ucraina, ori s-ar alia la guvernare cu partide considerate „intușabile”, așa cum este Partidul Național Slovac (mai consecvent și mai puțin rudimentar decât forțele de orientare similară din România). Dar, chiar dacă mulți lideri socialiști și-ar dori să transmită un asemenea avertisment, realitatea este că angrenajul de sancțiuni – care merg până la excludere – împotriva SMER a funcționat destul de lent. Desigur, dacă facem comparația cu răbdarea popularilor europeni față de FIDESZ, socialiștii ies chiar bine.

Dar probabil că reacția PSE împotriva membrului său „rebel” de la Bratislava a fost atenuată o vreme de situația specială creată în urma tentativei de asasinat care l-a țintit pe Robert Fico, în mai anul trecut. Și trebuie reamintit faptul că decizia în cazul SMER nu este dublată de una împotriva celuilalt partid slovac din grupul socialist, Hlas (Voce – Social Democrația) – este vorba despre un partid care s-a desprins în trecut din trunchiul SMER, dar care, iată, guvernează împreună cu acesta și împărtășește programul populist și eurosceptic al lui Fico. Hlas este patronat de președintele Peter Pellegrini, ceva mai moderat decât premierul său (dar Slovacia, deși are președinte ales direct, funcționează după logica regimului parlamentar). În acest context, va fi interesant să vedem dacă europarlamentarii Hlas îi vor urma sau nu pe cei din SMER într-un grup mai „patriotic”.

Revenind la Robert Fico, probabil că ieșirile sale politice din ultima vreme i-au convins pe social-democrați că nu mai are rost să aștepte. A fost întâi vizita la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin, pentru a sărbători victoria în cel de-Al Doilea Război Mondial, iar nu demult a fost călătoria în China, unde s-a revăzut cu Vladimir Putin și s-a poziționat alături de liderii unor puteri care, în esență, sunt adversari strategici ai NATO și UE, foruri din care Slovacia face parte.

Robert Fico nu este un brand internațional, așa cum este Viktor Orbán, după cum nici curentul naționalist provenit din zona stângii nu se poate compara cu energiile dezvoltate la dreapta, în primul rând datorită lui Donald Trump. Nu are nici continuitatea la vârf a premierului maghiar și capacitatea de a domina sistemul politic național. Dar Robert Fico rămâne unul dintre politicienii europeni cu o carieră îndelungată în fruntea executivului și cu o capacitate de revenire pe care puțini i-o bănuiau, după ce în 2018 și-a prezentat demisia în contextul scandalurilor de corupție. S-ar putea ca această nouă linie de conflict să-l ajute în competiția foarte echilibrată cu opoziția centristă moderată din Slovacia, aflată de ani buni – asemenea celei maghiare – în căutarea unui lider.

Publicitate și alte recomandări video