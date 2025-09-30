Casa Ralet, scoasă la vânzare. Proprietarul a cumpărat-o cu 700.000 de euro, iar acum cere aproape dublu

Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Iași, Casa Ralet, monument istoric, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1.229.000 de euro. Imobilul se află pe strada cu același nume, într-o zonă centrală a orașului, Copou, în apropierea Grădinii Botanice și a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Casa Ralet are o suprafață construită de aproximativ 500 mp și este amplasată pe un teren de peste 1.000 mp. Asta înseamnă un preț de aproximativ 3.075 euro pe metru pătrat.

Cine este proprietarul

Actualul proprietar, omul de afaceri Gabriel Surdu, fost viceprimar al Iașului, a cumpărat în urmă cu șapte ani casa și terenul aferent de la antreprenorul Ștefan Holicov, proprietarul companiei Panifcom. Gabriel Surdu a investit aproape 700.000 de euro în proprietate, cu intenția de a transforma imobilul într-un hotel boutique, însă proiectul nu a fost dus până la capăt. El și-a câștigat notorietatea și prin achiziția altor imobile istorice din oraș.

În 2018, Casa Ralet a fost afectată de un incendiu la acoperiș, iar starea ei s-a degradat și mai mult în anii care au urmat. În prezent, imobilul necesită lucrări ample de renovare, dar oferă un potențial ridicat pentru investiții, după cum se precizează în oferta de vânzare.

„Imobilul impresionează prin farmecul său istoric și potențialul excepțional pentru destinații rezidențiale, diplomatice sau de business (sediu de firmă, clinică, galerie, boutique hotel etc.)”, scrie în anunțul disponibil online.

Istorie și arhitectură

În această clădire, în perioada comunistă și după, a funcționat Preventoriul Studențesc, o instituție medicală pentru studenți, care ulterior a fost denumită Centrul Medical Copou.

Clădirea este dispusă pe subsol, parter și etaj, include o bucătărie, trei băi și două balcoane, iar stilul arhitectural este eclectic, cu influențe clasice și accente neo-românești, potrivit descrierii făcute de vânzător.

