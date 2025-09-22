Câștiguri masive la Superbet datorate unei erori. „Bug-ul” Fire Blaze Red Wizard o lovitură de zeci de milioane de euro

Un weekend obișnuit s-a transformat într-o „mină de aur” pentru mii de jucători de pe o platformă de cazinou online.

Sâmbătă seara, jocul Fire Blaze Red Wizard – dezvoltat de Playtech – a intrat într-o buclă software care a permis câștiguri continue, chiar și la mize minime de doar un leu pe rundă. Informația s-a răspândit rapid pe forumurile dedicate jocurilor de noroc, iar utilizatorii s-au grăbit să profite de „defecțiune”.

Deși inițial platforma a blocat conturile pentru verificări, presiunea publică și imaginea companiei au cântărit greu. Conform prosport.ro și GOLAZO.ro, Superbet a decis să plătească toate câștigurile, asumându-și o pierdere estimată la 30 de milioane de euro – una dintre cele mai mari daune din istoria recentă a industriei de gambling din România.

Superbet plătește câștigurile și își consolidează reputația

Decizia Superbet de a onora plățile chiar și în urma erorii software a fost salutată de utilizatori și a consolidat reputația companiei ca operator de încredere. Un exemplu notoriu este cazul unui client care a câștigat aproape 50.000 de lei: contul i-a fost inițial blocat, dar apoi deblocat cu mesajul oficial că „toate plățile vor fi onorate”.

Superbet este sponsor principal al Ligii 1 din sezonul 2022-2023 și susține mai multe cluburi din fotbalul românesc. Prin decizia de a plăti câștigurile generate de eroare, compania și-a reafirmat poziția pe piață și a transmis un semnal de stabilitate într-o industrie unde încrederea utilizatorilor contează enorm.

