MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Național

Câștiguri masive la Superbet datorate unei erori. „Bug-ul” Fire Blaze Red Wizard o lovitură de zeci de milioane de euro

De Robert Dan DIMITRIU
luni, 22 septembrie 2025, 17:19
1 MIN
Câștiguri masive la Superbet datorate unei erori. „Bug-ul” Fire Blaze Red Wizard o lovitură de zeci de milioane de euro

Un weekend obișnuit s-a transformat într-o „mină de aur” pentru mii de jucători de pe o platformă de cazinou online.

Sâmbătă seara, jocul Fire Blaze Red Wizard – dezvoltat de Playtech – a intrat într-o buclă software care a permis câștiguri continue, chiar și la mize minime de doar un leu pe rundă. Informația s-a răspândit rapid pe forumurile dedicate jocurilor de noroc, iar utilizatorii s-au grăbit să profite de „defecțiune”.

Deși inițial platforma a blocat conturile pentru verificări, presiunea publică și imaginea companiei au cântărit greu. Conform prosport.ro și GOLAZO.ro, Superbet a decis să plătească toate câștigurile, asumându-și o pierdere estimată la 30 de milioane de euro – una dintre cele mai mari daune din istoria recentă a industriei de gambling din România.

Superbet plătește câștigurile și își consolidează reputația

Decizia Superbet de a onora plățile chiar și în urma erorii software a fost salutată de utilizatori și a consolidat reputația companiei ca operator de încredere. Un exemplu notoriu este cazul unui client care a câștigat aproape 50.000 de lei: contul i-a fost inițial blocat, dar apoi deblocat cu mesajul oficial că „toate plățile vor fi onorate”.

Superbet este sponsor principal al Ligii 1 din sezonul 2022-2023 și susține mai multe cluburi din fotbalul românesc. Prin decizia de a plăti câștigurile generate de eroare, compania și-a reafirmat poziția pe piață și a transmis un semnal de stabilitate într-o industrie unde încrederea utilizatorilor contează enorm.

Etichete: castig, municipiul Iasi, superbet

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network