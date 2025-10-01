Cât câștigă inspectorii de la ISJ Iași. Șefa instituției nu are cel mai mare salariu

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a publicat veniturile brute ale tuturor funcțiilor din instituție, în conformitate cu art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind transparența salariilor. Datele arată că un inspector școlar general adjunct și trei inspectori școlari câștigă mai mult decât inspectorul școlar general, depășind suma de 18.665 lei brut (cca. 10.500 lei/net). Pe locurile șase și șapte în topul veniturilor se află contabilul-șef și șeful de birou, cu peste 15.500 lei brut fiecare, datorită gradației de merit și a sporurilor de complexitate și control financiar preventiv.

La 30 septembrie 2025, cel mai mare salariu brut din ISJ Iași este cel al unui inspector școlar general adjunct – 21.334 lei. Următorii în clasament sunt trei inspectori școlari, fiecare cu 18.884 lei. Pe locul cinci se află inspectorul școlar general, cu 18.665 lei, care ar fi avut mai multe drepturi salariale decât aceștia, dacă inspectorii nu ar fi beneficiat de o majorare prevăzută de art. 16 din Legea 153/2017.

Potrivit datelor publicate pe site-ul ISJ Iași, salariile brute ale inspectorilor școlari variază între 8.205 (pentru cei cu jumătate de normă de inspector) și 17.358 lei. Ceilalți doi inspectori școlari adjuncți au venituri brute de câte 17.720 lei.

La aproximativ 1.000 de lei sub venitul șefei ISJ Iași se situează contabilul-șef, care are un salariu brut de 17.676 lei. Pe lângă salariul de bază de 11.784 lei, acesta beneficiază de gradație de merit, spor de complexitate și spor pentru control financiar preventiv.

O situație similară este și în cazul șefului de birou, al cărui venit brut urcă de la 11.175 lei la 15.645 lei datorită gradației de merit și sporului de complexitate.

Ce se mai adaugă la salariul de bază angajaților din ISJ?

La salariul de bază brut al angajaților, care variază între 3.365 lei (pentru referent II) și 14.017 lei (pentru inspectorul școlar general), se pot adăuga, după caz, diverse sporuri și indemnizații: gradația de merit, indemnizația de doctorat, sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, sporul de complexitate a muncii, sporul pentru control financiar preventiv, majorarea pentru implicarea în proiecte europene sau indemnizația de hrană.

Dintre cele 21 de funcții existente în cadrul ISJ Iași, doar șase nu beneficiază de gradație de merit la data de 30 septembrie 2025. În schimb, toți inspectorii școlari primesc acest avantaj salarial. Conform art. 5, alin. 1, lit. B, cap. I din Anexa 1 a Legii nr. 153/2017, personalul didactic din învățământ are dreptul la gradație de merit, acordată prin concurs. Legea precizează că aceasta se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului și reprezintă o majorare de 25% a salariului deținut.

Potrivit art. 14, alin. 1 din aceeași lege, personalul care deține titlul științific de doctor are dreptul la o indemnizație lunară ce reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară, cu condiția ca activitatea să fie desfășurată în domeniul în care a fost obținut titlul. În aceste condiții, doi inspectori primesc câte 950 de lei, iar unul 475 de lei, în funcție de norma de muncă.

Spor pentru suprasolicitare, pentru complexitate și pentru control financiar preventiv

De asemenea, toți inspectorii școlari, inclusiv inspectorii școlari generali, beneficiază de un spor de suprasolicitare neuropsihică în valoare de 10% din salariul de bază, conform art. 16 din Anexa 1 a Legii nr. 153/2017.

Restul angajațilot ISJ Iași, cu excepția unui consilier gradul IA, primesc spor de complexitate cu valori cuprinse între 505 și 1.768 de lei.

Contabilul-șef al Inspectoratului Școlar Județean Iași beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% (1.178 lei), conform art. 15 din Legea nr. 153/2017, care prevede acest spor pentru personalul implicat în activități de control financiar preventiv.

Totodată, șapte angajați ai ISJ Iași primesc o majorare de până la 50% a salariului de bază pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, conform art. 16 din aceeași lege. În această categorie se încadrează un inspector școlar general adjunct, trei inspectori școlari și trei consilieri.

De asemenea, șapte angajați – auditor graul IA și consilier gradul IA – beneficiază de indemnizația de hrană, în valoare de 347 lei, potrivit art. 18 din lege.

