Cât câştigă inspectorii şcolari ieşeni? Salarii rotunjite frumuşel cu alte venituri

În ultimii ani veniturile profesorilor au crescut simţitor, pentru cadrele didactice cu experienţă, dar şi cu grade didactice, salariile depăşind în multe cazuri salariul mediu. În cazul inspectoratelor şcolare, drepturile salariale ale inspectorilor, la care se adaugă şi venituri din proiecte UE sau din faptul că mai predau şi la colegii sau licee din oraş, au adunat sume frumoase în anul 2019, an cuprins în cele mai recente declaraţii de avere. De menţionat este însă că o parte din inspectorii şcolari din echipa ISJ Iaşi ale cărei declaraţii se află pe site-ul instituţiei acum se află la finalul contractului de muncă, aceştia urmând să fie înlocuiţi, unii plecând deja din instituţie.

Astfel, în anul 2019, inspectorii şcolari ieşeni au reuşit să adune venituri frumoase, cea mai mare parte provenind din salariul de inspector. Majoritatea acestora au adunat însă şi câteva mii de lei lunar din proiecte coordonate, dar şi din activitatea ca profesor.

Cel mai mare venit a fost obţinut chiar de inspectorul şcolar general, Genoveva Farcaş, care a încasat din activitatea de inspector şi coordonator proiecte, pe toată durata anului, 133.237 de lei, la care se adaugă 14.854 de lei din activitatea didactică la Colegiul Pedagogic, 711 lei de la Universitatea „Al.I. Cuza” şi 5.800 de lei de la AJOFM: în total 154.602 de lei. Lunar, şefa ISJ Iaşi a încasat în medie aproape 13.000 de lei.

Cei doi inspectori generali adjuncţi, Bogdan Bârzoi (între timp înlocuit) şi Mihaela Ţura, au avut, cumulat din salariu şi alte activităţi, de asemenea, peste 100.000 de lei în 2019. Astfel, Bogdan Bârzoi a câştigat anual 110.579 din salariul de inspector, 1.573 din activitatea didactică la Colegiul „Racoviţă”: adică un total de 112.152, deci o medie lunară de 9.350 lei. Mihaela Ţura a câştigat de la ISJ anul trecut 80.978 de lei, la care se adaugă 15.424 de lei activitatea didactică de la Colegiul „Negruzzi” şi 7.547 lei de la Infojus. Cumulat - 103.949 lei, adică o medie lunară de 8.662.

În ceea ce priveşte ceilalţi inspectori, salariile variază destul de mult, cei cu vechime şi experienţă ajungând, în medie, la 70.000 lei pe an (6.000 lei lunar), la care se adaugă venituri din alte activităţi: coordonare de proiecte sau activitate didactică.

Câţiva inspectori au reuşit, din activitatea de inspector şi cea didactică, plus activităţi de expert la Casa Corpului Didactic sau alte instituţii, să adune venituri totale anuale de peste 100.000 lei (circa 8.300 lei lunar). Este, de exemplu, cazul Mihaelei Apetroae (98.565 lei salarii şi proiecte de la ISJ, 9.232 ca profesor la „Eminescu”). Gabriela Conea a adunat, anul trecut, de la ISJ şi proiecte, 90.874 de lei, plus 8.341 de lei ca profesor şi 1.023 dintr-o sesiune Erasmus. Rodica Leontieş a primit prin ISJ 94.520 lei, plus, pentru activitatea de la Liceul „Moisil”, 9.675 de lei, iar Sabina Manea (ex-purtător de cuvânt al instituţiei) a adunat din salariul de la ISJ 80.018 lei, din proiecte 25.471 de lei, din activitatea de consilier parlamentar pentru Camelia Gavrilă 16.920 de lei, din diferite cursuri 1.725 de lei, şi ca evaluator AJPIS suma de 3.885 de lei. De asemenea, Gabriela Raus a încasat un salariu de 73.003 lei de la ISJ, din proiecte 25.915 lei, de la CJRAE 10.866 lei, iar de la DGASPC 4.000 lei. Aura Ţabără a primit de la ISJ şi din proiecte educaţionale 101.546 lei, la care se adaugă 8.835 lei de la CJRAE, iar Mihai Cezar Zaharia a primit de la ISJ 98.805 lei, dar şi 9.576 de lei de la Colegiul „Negruzzi”. De asemenea, Traian Florentin Ciobotaru, care e şi consilier local, a primit 89.090 lei de la ISJ, 11.179 lei ca profesor şi 13.995 lei de la Primărie.