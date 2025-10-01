Cât de bine e apărat de incendii Spitalul de Copii? O angajare cu probleme de sănătate pe un post crucial

Un raport al inspectorilor Curții de Conturi susține că persoana angajată ca șef al Serviciului privat pentru situații de urgență propriu nu respectă aptitudinile fizice impuse și dă un termen de cinci luni conducerii spitalului să remedieze situația.

Inspectorii Camerei ieșene de Conturi au întreprins mai multe verificări la Spitalul de Copii. Concluziile Raportului de audit de conformitate Ad Hoc privind „verificări ca urmare a unor petiții primite de Curtea de Conturi a României” la Spitalul de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria”, cum se numește documentul publicat cu câteva zile în urmă, se referă la mai multe probleme.

Printre acestea, este menționat rezultatul unui concurs de angajare pe postul de șef serviciu în cadrul Serviciului privat pentru situații de urgență propriu de tip P1.

Hotărârea Consiliului Județean care lărgește organigrama nu pomenește de angajări

Mai întâi, raportul invocă o hotărâre a Consiliului Județean, una din multele de acest fel prin care se modifică organigrama și statul de funcții de la spital. HCJ 378/2022 precizează în Nota de fundamentare că „funcțiile din cadrul Serviciului privat pentru situații de urgență propriu de tip P1 vor fi exercitate de personalul propriu încadrat pe alte funcții”. Totuși, conducerea de atunci a Spitalului de Copii a decis că trebuie organizat concurs de angajare pe funcția de șef al acestui serviciu.

Inspectorii de conturi notează apoi că procedura recrutării a încălcat prevederi legale din Codul muncii și dintr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Condiții de concurs doar pe hârtie

Practic, în procedura derulată din decembrie 2022 până în ianuarie 2023, persoana care avea să fie angajată a inclus în dosarul de înscriere o adeverință de la medicul de familie care menționează un cod de boală ce indică afecțiuni la coloană. Spitalul „nu s-a asigurat de îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația în vigoare de către persoana care va ocupa acest post”, arată raportul. Astfel, la încadrare, nu a fost făcută evaluarea personalului pentru aptitudini fizice.

Apoi, dosarul de înscriere a fost admis, deși conținea „documente din care rezultă suspiciuni privind starea medicală a candidatului (adeverință medic de familie în care se menționează un cod de boală – 651, datele înscrise în Cartea de muncă a candidatului-pensionar M.A.I cu pensie anticipată parțială), dar fără a exista documente privind clarificarea acestei situații raportat la cerințele postului, respectiv faptul că personalul serviciilor private trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic”, notează inspectorii Curții de Conturi.

Pensionat anticipat la ISU, angajat la spital

Contactat telefonic, cel care a câștigat concursul de selecție, Victor Andrei Bordeanu, a refuzat să se pronunțe asupra corectitudinii procedurii de recrutare, astfel că am solicitat un punct de vedere noii conduceri a Spitalului de Copii. Îl vom publica imediat ce îl vom primi.

Declarațiile depuse la Agenția de Integritate de noul angajat atestă că ocupă postul de șef serviciu la Spitalul de Copii de la începutul anului 2023. În acel an a avut un venit de 81 de mii de lei (6.700 lei/lună), care se adaugă pensiei MAI de 70 de mii de lei, în calitate de fost angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență până în 2022.

Cinci luni pentru șefii spitalului să îndrepte lucrurile

În finalul raportului, inspectorii Curții de Conturi recomandă celor de la Spitalul „Sf. Maria” să dispună „măsurile necesare analizei cauzelor și stabilirii consecințelor nerespectării cadrului legal incident organizării și respectiv derulării concursului pentru ocuparea postului de șef serviciu în cadrul Serviciului privat pentru situații de urgență propriu de tip P1, coroborat cu valorificarea rezultatelor analizelor efectuate”.

Totodată, până la 27 februarie 2026 ar urma să fie luate toate măsurile „astfel încât postul să fie ocupat de o persoană care îndeplinește toate criteriile prevăzute de legislația în vigoare”, se mai arată în raport.

În solicitarea adresată conducerii Spitalului de Copii, am întrebat și dacă unitatea medicală va contesta raportul sau dacă va pune în aplicare recomandările inspectorilor. Vom reveni cu aceste precizări după primirea răspunsului.

