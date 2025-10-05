Cât de eficienți au fost aleșii ieșenilor în luna septembrie? Catalogul cu note al consilierilor locali

„Ziarul de Iași” publică catalogul de note pentru ședința ordinară a Consiliului Local (CL) din luna septembrie. Consilierii au arătat în continuare un apetit pentru a adresa interpelări și a cere socoteală executivului pe teme de interese general.

Puțin peste 3 ore și jumătate a ținut reuniunea lunară a aleșilor locali (vezi înregistrarea). Ședința a fost marcată, în unele cazuri, de modul deficitar în care președintele Vasile Pușcașu (consilier AUR) a condus ostilitățile. În câteva situații, consilierii locali au fost nevoiți să intervină pentru a-l face pe acesta să înțeleagă că există reglementări legale și administrative în dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâre.

Despre proiectele importante discutate în plen, „Ziarul de Iași” a scris deja în cursul acestei săptămâni. În principal este vorba despre blocarea temporară a unor proiecte imobiliare private, lansarea concursului pentru funcția de director al clubului sportiv CSM Iași 2020 și pregătirea Sărbătorilor Iașului. Citește mai multe despre proiectele incluse pe ordinea de zi la acest link.

Catalogul cu note al consilierilor locali:

Despre sistemul de punctare inițiat de „Ziarul de Iași”

Notele finale din catalog reflectă o consultare la nivelul redacției, în care sunt implicate cinci persoane (reporteri și redactori-șefi) și în baza unui sistem complex creionat în jurul principalelor atribuții ale unui consilier local. Consultă notele acordate consilierilor cu ocazia ședințelor ordinare din lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie și august. În luna august a fost publicat și un bilanț la 6 luni, în care fiecare consilier local a fost invitat să-și expună punctul de vedere privind propria sa activitate.

O simplă prezență în fizic la o ședință ordinară aduce unui consilier o notă de trecere pentru respectiva reuniune. O interpelare, o declarație politică și/sau o critică constructivă sunt, de asemenea, de natură să îmbunătățească punctajul. Dacă un consilier contribuie cu un amendament, chiar și în situația în care propunerea nu este aprobată, demersul îi favorizează o punctare mai bună.

Un proiect de hotărâre inițiat de un consilier local îmbunătățește de asemenea punctajul, dar astfel de situații sunt foarte rare întrucât primarul Mihai Chirica controlează inițiativele care ajung să fie dezbătute în plenul CL. La ședința din 30 septembrie nu au fost incluse pe ordinea de zi inițiative ale consilierilor locali.

O dată la trei luni, din rândul consilierilor locali, este desemnat un președinte de ședință: inclusiv acest lucru poate optimiza punctajul alesului local, în funcție de modul în care consilierul conduce reuniunea. Ședința ordinară din septembrie a fost condusă de consilierul AUR Vasile Pușcașu. Față de președinții anteriori, consilierul AUR a arătat un mod ambiguu de a conduce ședința, neînțelegând nici măcar care îi sunt atribuțiile aferente acestei poziții – consilierii locali i-au atras atenția, de mai multe ori, că trebuie respectate norme legale și administrative în ceea ce privește dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâre.

