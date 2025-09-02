Cât de europeni sunt românii?

Oricât de mult ar încerca unii să ne schimbe, nu vor reuși, nu contează cât de des vor intona îndemnul la deșteptare din chiar imnul național. Pentru că românii nu dorm ca să se deștepte, nu sunt nici proști ca să devină mai deștepți, ei sunt așa cum sunt: niște followeri.

E greșit să confundăm continentul cu națiunea. A fi european nu înseamnă doar că aparții unei regiuni anume, ci că ai o anumită mentalitate, un anumit fel de a privi lucrurile și un anumit comportament. Nici nu prea ai cum să devii european pe parcurs, în timpul vieții, dacă nu ești deja. Poate doar după câteva generații de „aclimatizare”. La fel cum un român care se mută în Africa nu devine african. Iar, dacă ne-am imagina că Africa s-ar extinde până dincoace de granițele noastre, asta nu ne-ar transforma peste noapte în africani. Cu alte cuvinte, Europa nu este doar un teritoriu, ci un mod de a gândi. Din această cauză, granițele Europei nu se confundă cu cele ale statelor de pe acest continent, ci cu limitele până unde anumite tipare mentale se regăsesc în locuitorii unor regiuni de pe continent.

În România, aceste tipare încep brusc să se dilueze odată ce intri în țară pe la granița din vest, până la o dispariție completă aproape de granița de est. Și niciun român nu se simte pe deplin sigur pe el când îl întrebi dacă este european. El va încerca mereu să nuanțeze răspunsul, trimițând la termenul de est-european, care poate fi foarte bine un echivalent al termenului de vest-asiatic. Pentru că, atunci când spui european, te gândești automat la țările din Europa de Vest și atât. Orice locuitor al planetei ar putea confirma asta.

Din toate aceste motive, realizări sau „miracole” de tip occidental/european nu au cum să se întâmple în România, pentru că locuitorii ei sunt de origini prea diverse ca să se poată înțelege într-o direcție, așa cum fac europenii „originali” .

Un amic mi-a mărturisit la o bere că e un parazit. Dar să nu fiu înțeles greșit: nu e unul care stă acasă pe banii părinților sau ai soției, nici unul care trăiește din șomaj, ci e un parazit al șoselelor. Mai pe înțelesul tuturor, când merge în călătorii cu mașina, se ține după câte unul care merge tare. La fel cum sunt peștii aceia mici care se țin scai de un rechin. Amicului îi e teamă să meargă cu 110-120 km/h noaptea prin localități și atunci se ia după „dementul” care are acest curaj. Își transformă fiecare călătorie într-o urmărire spectaculoasă și e sigur că merită, pentru că, zice el, „câștigă timp fără să riște nimic”. Ei bine, asta e fix mentalitatea de român. Românul se ține scai de Europa și gonește nebunește pe o stradă pe care nu o cunoaște, având încredere totală în lider. Iar dacă acesta din urmă scapă controlul volanului și iese în decor, sunt șanse să pățească și „urmăritorul” același lucru, dar sunt șanse la fel de mari ca acesta să supraviețuiască făcând o manevră „personală” de salvare. Avantajul lui.

Sunt peste tot „demenți” care merg ca la curse pe străzi. Dacă pierzi unul, găsești cu ușurință altul. Îl lași să te depășească, apoi accelerezi și intri în „plasa” lui, devenind un follower. Trebuie să ai grijă totuși să îl protejezi, să nu îl orbești cu farurile, să te ții la distanță acceptabilă ca să nu îl deranjezi, iar la sfârșit, când te părăsește sau îl lași tu, ar fi bine să îi mulțumești măcar cu un claxon.

Asta e o caracterizare perfectă, din punctul meu de vedere, a felului cum văd românii, în general, lucrurile. Ei realizează cât de importantă și frumoasă este viața și vor să o trăiască din plin, dar fără să-și asume responsabilități și riscuri, lipindu-se de câte un lider sau altul, luând câte ceva de la fiecare și cu cât mai puține compromisuri posibile. Spre deosebire de europeni, care își asumă riscuri și fac o mulțime de compromisuri pentru confort, pentru liniște, pentru siguranță etc.

Un european tipic va sta la un semafor până se va face verde, chiar dacă nu e nicio mașină pe stradă, iar semaforul e în mijlocul unui deșert. Un român va traversa de îndată ce vede că „e liber”. Chiar dacă nu va face nimic deosebit pe partea cealaltă a străzii, important pentru el este că nu a pierdut timpul degeaba. Multe dintre activitățile lui ulterioare vor demonstra o eficiență zero, dar el tot nu va putea să-și piardă timpul respectând semaforul. Ca și „parazitul” pomenit mai sus, el vrea să câștige timp și atât.

Spun asta pentru că un european tradițional, chiar dacă va petrece mult timp așteptând ca semaforul să se schimbe la verde, va ști exact ce va face restul zilei, în așa fel încât să își ducă proiectele la bun sfârșit. Nicio respectare a semaforului nu va fi o pierdere de timp, ci o marjă luată deja în calcul. El va fi adică eficient. Nu se va rătăci în detalii pe care le consideră neimportante, iar pe cele importante le va trata ca atare. Un român, în schimb, se va opri într-o mulțime de alte locuri neplanificare până să ajungă la destinație, unde va amâna chiar planurile pentru a doua zi. De ce? Pentru că importanța este pentru el relativă și orice ierarhie este flexibilă. Ceva apărut pe parcurs poate sări pe primul loc cât ai clipi.

Eu sunt român, nu aș putea sta niciodată la un semafor dacă văd că nu vine nicio mașină. De asemenea, mă voi opri de multe ori să miros parfumul de ardei copți care iese de la o fereastră, să văd un nor cu o formă ciudată pe cer ori să întorc capul după vreo femeie frumoasă. Toate astea sunt mișcări care îmi iau timp, dar nu-mi pasă. Din punctul meu de vedere, merită să pierd acel timp, chiar dacă verdictul final ar fi ineficiența.

Românii sunt acei oameni care, săraci fiind, scot boxele pe geam și dau muzica tare. Tot ei sunt cei care își investesc ultimul bănuț ca să își cumpere cel mai nou telefon mobil, să își facă cea mai mare casă din sat, să își cumpere cea mai faină mașină, ori să dea cea mai tare petrecere. Nu are nicio importanță că nu au bani să își cumpere și benzină ori să întrețină casa ș.a.m.d. Important e că simt plăcere, bucurie, împlinire, fie ea și de moment. Imnul României ar trebui să fie piesa populară: „Cu ce m-am ales în viaţă/ Ce-am băut, ce-am mâncat şi cu ce am strâns în braţe”. Astea trei sunt idealurile naționale. Se vede din toate alegerile pe care le facem.

Un român nu va respecta niciodată normele, legile, regulile cum o face un european, care are și alte idealuri în afară de cele de mai sus. Faptul că mimăm modul de gândire și comportament al occidentalilor nu ne face și pe noi la fel ca ei. Așa cum imitarea turcilor nu ne-a făcut turci, a rușilor, ruși, a francezilor, francezi. Dacă vorbim romengleză, nu înseamnă că suntem americani/englezi. Toate astea la noi sunt de suprafață, iar în situații de criză ori de sinceritate devenim automat români tipici și atât.

Am mai spus-o și o repet: e foarte important să conștientizăm acest lucru, că suntem ceea ce suntem, că nu semănăm cu nimeni și că avem propriile noastre trăsături de caracter. Și, odată ce facem asta, să încetăm de a ne mai plânge de milă ori de a mai fi frustrați. Să ne simțim bine în pielea noastră. Și atât. Oricât de mult ar încerca unii să ne schimbe, nu vor reuși, nu contează cât de des vor intona îndemnul la deșteptare din chiar imnul național. Pentru că românii nu dorm ca să se deștepte, nu sunt nici proști ca să devină mai deștepți, ei sunt așa cum sunt: niște followeri.

Apropo de asta, un prieten mi-a spus că imnul s-ar potrivi perfect pe ideea celorlalți despre noi, că am fi vampiri, și că ne-am putea „deștepta” oricând din „somnul cel de moarte” ca să-i mușcăm de gât… Cool, ha?

