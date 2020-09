Cât de greu este să fii bolnav de diabet?

Incidenţa diabetului este foarte mare la nivelul României - 12,4% din populaţia României. De asemenea, în rândurile copiilor se constată o creştere a incidenţei diabetului. Astăzi sunt în monitorizare peste 3.500 de copii cu diabet zaharat tip 1.

Dr. Delia Reurean Pintilei, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice: Cu siguranţă că nu este uşor. Dar, până la urmă, uşor nu este să gestionezi nicio boală cronică. În ce priveşte această boală cronică, eu cred că în gestionarea diabetului nu este vorba doar de medicaţie. Medicaţie avem, este gratuită, deci avem cu ce lucra şi este accesibilă tuturor pacienţilor, aşa cum sunt şi medici diabetologi care să o recomande. Dar oricât de performantă este medicaţia din 2020, două treimi din controlul diabetului zaharat este, de fapt, modul în care alegem să ne trăim viaţa. Prin modul în care alegem să ne trăim viaţa, mă refer la ceea ce mă străduiesc şi eu, şi dumneavoastră, şi toată lumea din jurul nostru să ducem la bun sfârşit zilnic, într-o lume foarte rapidă: să ia cele trei mese principale şi să facă o jumătate de oră de efort fizic. Sau o oră de efort fizic la două zile. Ceea ce, uneori, ne iese mai bine dar, alteori, nu reuşim deloc.

Aş vrea să vă împărtăşesc ceva: o persoană care este astăzi diagnosticată cu diabet, comparativ cu aceeaşi persoana de ieri, care nu avea diabet, ei bine, astăzi acest diagnostic îi conferă un risc de 2 până la 4 ori mai mare de infarct de miocard şi/sau accident vascular cerebral. Însă, prin optimizarea stilului său de viaţă şi medicaţia potrivită - nu doar pentru diabet ci şi pentru tensiune, colesterol, acid uric - şi reducerea între 7 şi 10 la sută din greutatea corporală pe care o are persoana la momentul respectiv, putem aduce schimbări majore. Practic, putem să întoarcem acest proces, putem să readucem persoana cu diabet la un risc oarecum asemănător cu cel pe care l-ar fi avut înainte să dezvolte diabetul zaharat de tip 2.

Mai ştiu din practica mea că este foarte greu să fii diagnosticat cu diabet zaharat de tip 2 şi să nu ai cunoştinţe suficiente în ceea ce priveşte optimizarea stilului de viaţă, o dietă care să ajute şi cât şi ce fel de efort fizic este indicat să faci. Pentru că în cele 15 minute de consultaţie, noi nu putem oferi informaţii de cea mai înaltă calitate şi acurateţe şi despre stilul de viaţă. Îi pui pacientului la dispoziţie o listă de alimente pe care ar trebui să se bazeze regimul său şi unele care nu sunt indicate pentru că vor creşte prea mult valoarea zahărului în sânge şi îl înveţi noţiuni minime despre carbohidraţi şi indici scurt efort fizic 30 de min pe zi. De multe ori noţiunile discutate la prima consultaţie nu pot fi integrate adecvat de pacient din cauza impactului emoţional pe care persoana respectivă îl are, când află diagnosticul de la medicul diabetolog. Scenariul este de multe ori următorul: în momentul în care se prezintă la tine ca diabetolog cu analizele, tu faci afirmaţia, pui diagnosticul: “Aveţi diabet zaharat de tip 2”. Tu ca medic, vrei să mergi mai departe, la informaţiile menţionate mai sus, la scheme de tratament şi alte noţiuni. Ca medic vrei să începi procesul de „reparare”. Dacă persoana cu diabet din faţa ta are şi glicemii foarte mari (de exemplu 250-300 mg/dl de ceva vreme), se prezintă pentru prima dată la medicul diabetolog şi este foarte emoţionat de vestea primită, ai tot 15 minute să îi explici şi să reuşeşti să nu refuze: este necesară insulina pentru o perioadă de o lună, două, trei, pentru reechilibrare.

Imaginaţi-vă în locul acestei persoane, care nu se simte tocmai rău dar tocmai află că va face o injecţie de insulină sau mai multe de azi înainte, care este nivelul de percepţie al oricăror altor informaţii, cât poate reţine, în ce măsură poate integra, adapta şi pune în aplicare tot ceea ce află. De aceea însuşirea noţiunilor de educaţie în diabet şi echilibrarea necesită timp, iar la început sigur nu este simplu. În general, nu îţi este uşor să mergi la medic, indiferent de gradul de educaţie sau meserie. Vii cu emoţie, cu griji, şi mai ales vii să primeşti ajutor pentru a rezolva problema de sănătate. Însă, în diabet, este necesar să schimbi foarte multe din ceea ce făceai înainte.

În plus, majoritatea persoanelor care se prezintă la noi - tinerii, mai ales - sunt cu supragreutate sau unii sunt deja obezi. Poate părea complicat, dar acolo putem lucra şi schimba complet mersul lucrurilor. Avem cazuri de astfel de pacienţi care au fost diagnosticaţi cu diabet de tip 2, cu valori mari ale glicemiilor, dar care după ce au început să modifice aspecte ale regimului de viaţă - atenţie nu doar o dietă! -, ci o optimizare completă a stilului de viaţă şi după ce au integrat şi sportul în viaţa lor, au reuşit remisia diabetului. Conceptul este cât de poate de actual şi descris în toate ghidurile terapeutice. Deci de putut, se poate. Avem astfel de pacienţi şi nu sunt puţini.

Probabil că oamenii se întreabă ce înseamnă exact remisia diabetului, dacă boala dispare şi nu mai este necesar să iei medicamente niciodată. Ei bine, le-aş spune că sunt destul de aproape de adevăr, dar există o serie de condiţii. De ce? Pentru că persoanele care dezvoltă diabet zaharat au un deficit al producţiei de insulină. Acest aspect este comun tuturor persoanelor cu diabet, fie că vorbeşti de diabetul de tip 1, fie că vorbeşti de diabetul de tip 2 sau alte tipuri de diabet. Toate persoanele cu diabet au un deficit de secreţie de insulină, deficit total pentru cei cu diabet zaharat tip 1 şi parţial pentru cei cu diabet zaharat de tip 2. Dar, dacă ai şi obezitate sau eşti supraponderal, dacă scazi în greutate, pancreasul tău nu va mai fi supus aceluiaşi travaliu.

Şi, practic, pe înţelesul tuturor, reducerea în greutate va permite pancreasului să producă o cantitate de insulină suficientă, nu mai este suprasolicitat ca atunci când ai prea multe kilograme de masă adipoasă. În acest context, la un număr semnificativ de persoane care îşi administrează medicaţie antidiabetică injectabilă, după scăderea în greutate putem opri medicaţia injectabilă şi continua tratamentul antidiabetic oral, în unele cazuri putându-l stopa şi pe acesta. Şi avem pacienţi care au demonstrat că acest lucru se poate. Iar calitatea vieţii lor se îmbunătăţeşte foarte mult. La cei care sunt doar pe tablete şi reducem greutatea corporală, sunt cazuri în care este posibil să oprim complet medicaţia. Sunt şi o serie de studii care confirmă aceste aspecte, dintre care unul extrem de recent pe care ţin să îl menţionez este studiul DIRECT, efectuat în Marea Britanie. Acest studiu a pornit de la următoarea ipoteză: persoanele cu diabet zaharat de tip 2 ar putea să revină la starea de sănătate anterioară, fără să mai fie necesară medicaţia pentru diabet, dacă scad în greutate prin intervenţie medicală nutriţională controlată. În traducere, oferirea unui program stucturat de scădere în greutate cu ajutorul dieteticienilor acreditaţi. Remisia totală a diabetului în cazul pacienţilor incluşi în studiu este la acest moment de peste 2 ani, iar urmărirea continuă.

În concluzie, poate fi greu să fii diagnosticat cu diabet şi este cu siguranţă dificil şi greu să aplici tot ce spune medicul. Dar odată cu diagnosticul vine şi puterea să modifici cursul bolii. În 2020 ştim cu siguranţă că aşa este. Depinde de care parte a liniei de demarcaţie alegi tu să te situezi. Pentru că în parteneriatul medic diabetolog-pacient, contribuţia pacientului, prin atitudinea sa vis-a-vis de propriul stil de viaţă, poate să influenţeze dramatic evoluţia sa ulterioară.