Cât de importantă este educația pentru lumea afacerilor? Șeful Bitdefender față în față cu rectorul UAIC

Discuțiile au început într-un ton relaxat, ușor glumeț, cu o prezentare scurtă a fiecăruia, care a depășit caracterul formal al întâlnirii și au continuat interactiv, cu întrebări și răspunsuri privind mediul academic și cel antreprenorial. „Sunt soțul Măriucăi Talpeș”, a început cofondatorul Bitdefender, Florin Talpeș, răspuns precedat, cu aceeași nuanță, de intervenția rectorului de la Cuza: „Viața mea e doar în jurul Universității. Cel puțin în ultimele șapte luni. E doar design”

Unul dintre subiectele principale ale dezbaterii a plecat de la o realitate surprinsă de statistici: 8 din 10 studenți români ajung să lucreze în domenii diferite față de cele pentru care s-au pregătit. Însă, tot statisticile ne arată că în perioada post-decembristă, România a avut 22 de guverne, 22 de prim-miniștri și 29 de miniștri ai Educației, ceea ce a determinat multiple transformări în sistemul educațional. Toți cei prezenți la discuție au fost de acord cu faptul că educația, ca multe alte domenii, ar trebui să aibă continuitate și viziune pe termen lung pentru a putea fi eficientă.

De altfel, și cifrele înregistrate de Eurostat arătau că în 2022, România se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor de 25-34 de ani cu studii universitare, mai departe cu 25% de media europeană de 42% și de ținta de 45% vizată de UE până în 2023. Plecând de la aceste cifre, rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a subliniat că acest lucru nu este neapăt din cauza unui sistem educațional defectuos, ci și schimbărilor rapide din piața muncii. Totuși, el a vorbit și despre necesitatea ca mediul academic să fie dinamic și să urmărească evoluțiile pieței muncii.

În exemplificarea sa, rectorul a folosit și termenul de „intrus”, acesta referindu-se chiar la prezența lui în cadrul conferinței RBL, unde majoritatea participanților reprezentau mediul de afaceri. Interlocutorul său l-a corectat însă, Talpeș accentuând că economia privată este principalul beneficiar al sistemului educațional.

Cofondatorul Bitdefender a adăugat că este esențial ca antreprenorii să se implice activ în dezvoltarea sistemul educațional, pe care l-a comparat cu o imprimantă. Astfel, acesta a subliniat importanța calității educației încă de la grădiniță.

Ajungând și la statistica din țara noastră legată de ponderea mare de absolvenți care lucrează în alte domenii decât cele pentru care s-au pregătit, antreprenorul a sugerat universităților să urmărească carierele absolvenților, pentru a ajusta programele de studii în funcție de cerințele pieței:

Continuând discuțiile, CEO-ul Bitdefender a ajuns la o altă problemă: discrepanța între nevoile pieței muncii și capacitatea sistemului educațional de a răspunde acestor nevoi. Despre asta, Talpeș a punctat că în România nu există suficiente locuri disponibile în facultățile de specialitate pentru a forma un număr adecvat de IT-iști necesari industriei. „ Până anul ăsta, industria de IT s-a plâns tot timpul că sistemul universitar nu dă suficient de mulți IT-iști în piață, adică că nu are suficient de multe locuri în facultățile de specialitate”, a mai spus reprezentantul mediului antreprenorial.

În replică, rectorul de la Cuza a contracarat cu afirmația că, multe companii încurajează de fapt mediocritatea, prin angajarea timpurie a studenților în outsourcing. Profesorul ieșean a explicat că astfel, studenții trebuie să îmbine munca cu studiile, iar asta nu face altceva decât să plafoneze dezvoltarea lor profesională, crede Maha.

La acest capitol, cei doi invitați ai dezbaterii au fost întru totul de acord. Florin Talpeș nu numai că a susținut afirmațiile colegului său de dialog, dar acesta a recunoscut că a făcut la rândul său astfel de greșeli. Antreprenorul a apreciat că este mai eficient ca studenților să li se permită să finalizeze studiile înainte de a fi angajați full-time, pentru că spune el, având fundamente solide, recalificarea ulterioară devine mai eficientă și mai puțin costisitoare.

Dezbaterea dintre reprezentanții mediului academic și cel antreprenorial a ajuns în cele din urmă și la câștigurile salariale, cei doi interlocutori fiind de acord cu faptul că sunt diferențe majore de remunerații. Ca exemplu, Institutul Național de Statistică a raportat că, între 2010 și 2024, bugetul de salarizare al educației a crescut cu 230%, în timp ce economia a crescut cu 450%, evidențiind necesitatea unei alocări mai eficiente a resurselor. Aici, CEO-ul Bitdefender a vorbit și de soluții, încurajând susținerea celor care se înscriu la masterate și doctorate.

„Cum o rezolvăm? Zona de IT are problema asta de ceva vreme, iar aici soluția a fost destul de clară. Noi, de exemplu, și nu suntem singurii, susținem colegii care își fac masterate, doctorate și care țin laboratoare, cursuri în universități. Deci, ai o soluție, în sensul că aici e ecosistemul. De exemplu, pe partea asta, dacă am aplica regula asta, nu ar mai exista profesori de informatică în liceu sau în școala generală. Fiindcă e evident că industria îi mănâncă pe pâine. Și atunci, din nou, când e să lucrezi cumva cu industria, să te asiguri că are oamenii care pot să ajute la partea software, dar sunt probleme pe care le putem rezolva împreună. Și nu e vorba doar de industria de IT”, a mai adăugat Florin Talpeș.