Cât de mare este implicarea ieșeanului Daniel Penciuc în afacerea Nordis? Referatul procurorilor

Ziarul de Iași a extras din documentul amintit faptele pentru care procurorii consideră că trebuie să îl cerceteze pe Daniel Penciuc. Acestea sunt:

Grupul ar fi conceput și implementat un mecanism infracțional complex, bazat pe dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți, urmând ca sumele încasate de la clienți să fie delapidate. Acesta a inclus inducerea în eroare a cumpărătorilor prin semnarea de antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare, înregistrarea unor operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, cu scopul de a evita plata taxelor și impozitelor către stat. În plus, ar fi fost stabilite taxe și contribuții cu rea-credință (cum ar fi TVA-ul), ceea ce a dus la obținerea de rambursări sau restituiri ilegale din bugetul de stat. Aceste activități au prejudiciat atât societățile implicate, cât și clienții, precum și bugetul de stat.

Fondurile obținute ilegal au fost ulterior spălate, iar Penciuc a facilitat externalizarea ilegală a acestora prin intermediul societăților sale. Acestea au încasat bani de la cumpărători, iar Penciuc a simulat relații comerciale cu societăți controlate de grupul infracțional sau cu membri ai acestuia, pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a obține beneficii fiscale ilegale.

Printre operațiunile efectuate se numără retrageri de numerar (de la ghișee bancare sau ATM-uri), transferuri către alte persoane fizice sau juridice din grupul infracțional, achiziționarea de imobile sau bunuri de lux, precum și încasarea unor sume de bani de la alte persoane sau societăți cu aceeași proveniență ilicită. Aceste tranzacții erau susținute de documente cu aparență de legalitate (contracte de împrumut, restituire împrumut, avansuri, salarii, facturi, plăți pentru terți etc.), având drept scop ascunderea sau disimularea originii ilegale a fondurilor. Procurorii susțin că Penciuc știa că aceste sume proveneau din infracțiuni și a efectuat aceste acțiuni pentru a masca adevărata lor proveniență.

„Acuzațiile formulate nu sunt conforme cu realitatea. Înțeleg că este un dosar complex, dar sunt convins că în perioada următoare lucrurile se vor clarifica. Prima interacțiune cu Nordis a fost în 2018, când am cumpărat un număr de 4 unități, într-un bloc dezvoltat de aceștia în zona Herăstrău din București. Pentru o perioadă de trei ani, am fost un furnizor de servicii de comunicare și design, servicii în urma cărora am și astăzi facturi neplătite, de aproape trei ani de zile, cu care m-am înscris la masa credală. Mai mult, am achiziționat și un apartament la Mamaia în a cărui posesie încă nu am intrat. Ca profesionist, am livrat servicii de calitate, așa cum fac pentru fiecare dintre clienții mei. În toată aceasta perioadă, Nordis nu a fost singurul meu client. Țin să menționez că firmele prin intermediul cărora prestez servicii au fost controlate riguros chiar anul trecut de către ANAF, cărora le-am prezentat contracte, facturi, dar și rapoarte de activitate, verificarea fiind încheiată fără nicio sancțiune” a precizat pentru Ziarul de Iași Daniel Penciuc.