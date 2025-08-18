Cât de periculoase și eficiente sunt dietele fulger, înainte de mers la mare sau de o nuntă. Inedită discuție despre „summer body” cu nutriționistul ieșean Rada Baltag

Fie că este vorba de un trup perfect pentu mare – „summer body”, o nuntă sau un eveniment special, mulți oameni își propun să slăbească, însă amână momentul până când mai rămân doar câteva săptămâni. Atunci, recurg la diete drastice și restricții alimentare severe, care, spun nutriționiștii, nu fac decât să pună un stres suplimentar asupra organismului și psihicului.

Specialiștii atrag atenția că nu există scurtături pentru o slăbire rapidă și sănătoasă, cheia fiind adoptarea unui stil de viață echilibrat. Nutriționistul și dieteticianul ieșean Rada Baltag recomandă ca procesul de tonifiere sau pierdere în greutate să fie început cu minimum șase luni sau un an înainte de momentul în care se dorește atingerea obiectivului.

Rada Baltag explică faptul că, atunci când vine vorba de obținerea și menținerea unei greutăți optime pe termen lung, nu este necesar un termen-limită strict. Schimbările vizibile apar, de regulă, după cel puțin o lună, deoarece la început organismul trece printr-o etapă de adaptare: se calibrează nivelul de apă și glicogen, se ajustează porțiile alimentare și proporțiile de macronutrienți. Astfel, nutriționistul subliniază că perioadă inițială este esențială pentru pregătirea transformării durabile.

„Înainte ca organismul să înceapă procesele propriu-zise de remodelare și reducere a masei adipoase, este nevoie ca persoana să se adapteze la noul stil de viață și la noile obiceiuri alimentare. Toată efervescența din jurul ideii de «corp perfect pentru vacanță» este un mit, nu putem obține rezultate sustenabile într-un timp foarte scurt. În aceste cazuri apar frecvent diete extrem de restrictive, cu un aport caloric mult prea scăzut, care nu fac decât să intensifice senzația de foame, să afecteze starea psihică și emoțională și să provoace iritabilitate și agitație. În plus, astfel de restricții dezechilibrează alimentația, reduc aportul de proteine, carbohidrați și lipide și duc la carențe nutriționale”, a precizat dieteticianul.

Aceste diete pot determina o scădere rapidă în greutate

Rada Baltag atrage atenția că dietele extrem de restrictive pot provoca și dezechilibre hidroelectrolitice. În plus, aceasta spune că microbiomul intestinal (flora intestinală) suferă semnificativ din cauza restricțiilor, ceea ce poate duce la probleme suplimentare. În cazul femeilor, astfel de regimuri pot favoriza dereglări hormonale, inclusiv tulburări ale funcției glandei tiroide.

Potrivit Radei Baltag, cele mai frecvente modalități prin care oamenii încearcă să slăbească sunt restricțiile exagerate, dorind rezultate cât mai rapide. Inițial, aceste diete pot determina o scădere rapidă în greutate, însă de cele mai multe ori lucrurile stagnează, pentru că organismul intră într-un mecanism de adaptare metabolică, reducând rata metabolică bazală pentru a economisi energie. De asemenea, ea atrage atenția că lipsa activității fizice este o problemă majoră: restricțiile severe scad nivelul de energie, împiedicând mișcarea și întreținerea masei musculare, mai ales în contextul unui aport insuficient de proteine.

„Observ și migrarea spre anumite tipuri de diete restrictive, precum regimurile ketogenice sau postul intermitent, adesea aplicate greșit. Toate aceste abordări, combinate cu miturile legate de rezultate rapide, afectează atât corpul, cât și starea mentală”, a specificat aceasta.

Cât de drastic trebuie să fie deficitul caloric

Nutriționistul precizează că, pentru a slăbi sănătos și a menține rezultatele pe termen lung, deficitul caloric trebuie să fie moderat, situându-se între 300 și 500 de kilocalorii față de aportul actual, ajustat în funcție de vârstă, înălțime, nivel de activitate fizică și gen. Rada Baltag subliniază că acest aport trebuie distribuit echilibrat pe parcursul zilei, fără să se aglomereze într-o singură masă sau să se sară peste mese. Aceasta spune că, în medie, trei mese pe zi pentru un adult asigură reglarea senzațiilor de foame și sațietate, cu spațieri bine gândite între mese, astfel încât să nu apară senzații puternice de foame.

„E important ca între mese să nu se consume gustări, iar repausul alimentar să fie de aproximativ 4 ore, maximum 5–5,5 ore. În această perioadă, se poate bea apă sau ceai de plante neîndulcit. Gustările adesea aduc un aport caloric «ascuns», consumat fără să ne dăm seama, de exemplu în timp ce lucrăm sau suntem distrași”, a precizat Rada.

Rada Baltag recomandă ca cina să fie luată cu 3–4 ore înainte de culcare, pentru a preveni senzația de balonare. Ea mai precizează că respectarea acestor principii nu doar ajută la scăderea în greutate, ci susține și sănătatea digestivă și menținerea unui stil de viață echilibrat pe termen lung.

