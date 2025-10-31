Cât de repede se vinde un apartament la Iași, comparativ cu alte orașe din țară? Ultimele evoluții de pe piața imobiliară din Iași: trei pe loc la cumpărare

În Iași, piața rezidențială a intrat într-un ritm mai alert în trimestrul al treilea al acestui an. Potrivit datelor Imobiliare.ro, durata medie de vânzare este de 66 de zile, iar marja de negociere a crescut la 3,4%.

Cumpărătorii arată un interes constant atât pentru locuințele noi, cât și pentru cele vechi, însă apartamentele recent finalizate rămân mai atractive, cu trei potențiali cumpărători pe unitate. Specialiștii în imobiliare constată și ca „particularitate a pieței locale” apropierea prețurilor apartamentelor noi cu ale celor vechi: primele se vând cu 1.895 euro/mp util, iar cele vechi ajung la 1.886 euro/mp util.

„Interesul cumpărătorilor a crescut, pe parcursul trimestrului III, pe ambele segmente de piață, dacă ne raportăm la perioada similară a anului trecut. Apartamentele și casele noi au fost, însă, mai atractive pe plan local, atrăgând, în medie, trei potențiali cumpărători”, arată analiza Imobiliare.ro.

Pe partea de finanțare, ieșenii care au apelat la credite ipotecare în trimestrul III au obținut, în medie, 435.405 lei (aproximativ 85.644 euro). Doar clujenii au accesat credite mai mari, ceea ce arată că Iașul se situează printre orașele în care cumpărătorii au nevoie de sume considerabile pentru a-și finaliza tranzacțiile.

„Observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător”

Această tendință locală se înscrie într-un context național în care românii și-au grăbit deciziile de cumpărare, influențați de anticiparea majorării TVA pentru locuințele noi, de scăderea stocurilor și de creșterea prețurilor.

„Deși avem o perioadă de vânzare în scădere, în special din cauza impactului măsurilor fiscale în decizia de cumpărare, observăm tot mai clar un transfer de putere înspre cumpărător. Într-o piață în care prețurile sunt în creștere, iar climatul socio-economic este încărcat, cumpărătorii deciși au mai mult timp să analizeze, să compare și să negocieze pentru că vor fi mulți care vor fi în expectativă”, a subliniat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, în ultima sa analiză asupra evoluției pieței imobiliare.

Privind la alte orașe mari, dinamica pieței este la fel de interesantă. Bucureștiul are cel mai scurt timp de vânzare, 51 de zile, iar fiecare apartament atrage, în medie, șase potențiali cumpărători. În capitala țării oferta de locuințe noi este în scădere: în trimestrul III, doar 5.860 de proprietăți finalizate în ultimii cinci ani au fost listate, cu aproape 30% mai puține decât anul trecut.

Clujul rămâne lider

Cluj-Napoca se menține pe poziția de lider în ceea ce privește prețurile, iar perioada de vânzare a scăzut spectaculos de la peste trei luni la începutul anului, la puțin peste două luni.

În Brașov, apartamentele stau pe piață 70 de zile, iar prețurile au crescut cu 32% în doi ani. Timișoara se menține stabilă, cu 54 de zile medie de tranzacționare, iar Constanța a ajuns la circa două luni.

În toate aceste orașe, cumpărătorii preferă locuințele noi, iar creditele ipotecare variază între 378.000 și 462.000 de lei. Practic, pe plan național se conturează o piață în care decizia de cumpărare devine mai rațională și mai atent fundamentată, iar vânzătorii se adaptează nevoilor reale ale clienților.

