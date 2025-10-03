Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ne ridică în clasament. În București este la jumătate

Luate separat, tarifele pentru furnizarea apei portabile și pentru serviciile de canalizare sunt în Top 10 național. Însă pachetul acestor servicii însumate este al treilea cel mai scump din țară.

De la 1 august, la Iași, metrul cub de apă potabilă costă 9,26 de lei, respectiv 10,28 lei după aplicarea cotei de 11 la sută TVA, iar pentru canalizare/ epurare, 8,98 lei/mc, respectiv 9,97 lei cu TVA. Pentru locuințele racordate la ambele rețele, tariful va fi așadar 18,24 lei/mc de apă furnizată la robinet sau 20,25 lei cu TVA.

În comparație cu ceilalți furnizori ai acestor servicii, ApaVital oferă acest pachet la al treilea preț ca mărime din țară. Cel mai scump serviciu e la Neamț, 20,65 lei – din care 9,79 lei/ mc de apă și 10,86 lei pentru canalizare, pe locul secund fiind una dintre cele două societăți de profil prahovene, Hidro Prahova SA, cu 20,54 lei.

După Iaşi, Top 5 este completat de firma care asigură acest pachet de servicii în zona municipiului Mediaş, Apa Târnavei Mari SA, 20,11 lei, și de Aquavas SA Vaslui, 20,07 lei. Media pe țară este de 16,34 lei.

La polul opus, cele mai ieftine servicii le oferă Apa Nova, la Ploiești, 7,63 lei – din care 5,28 lei/ mc apă și 2,35 lei serviciul de canalizare, respectiv la București, 11 lei – 7,20 lei apa și 3,80 lei canalizarea pe metru cub.

Pe categorii, tarifele ApaVital nu mai sunt pe podium

Potrivit informațiilor prezentate pe pagina de internet a societății ieșene de apă, metrul cub de apă furnizat la robinetele ieșenilor este mai ieftin decât la Brăila (11,53 lei), Vaslui (11,47 lei), Buzău (11,17 lei), Galați (11,07), Bacău, Ploiești și Craiova. Media națională a prețului pe metru cub de apă este 8,77 de lei, cu 1,51 lei mai ieftin decât în Iași.

Serviciul de canalizare, care se tarifează după cantitatea de apă consumată, este mai ieftin la Iași decât la Neamț (10,86 lei), Dâmbovița (10,81 lei) și Giurgiu (10,32 lei). Pe țară, prețul mediu este 7,58 lei, cu 2,39 lei mai jos decât la Iași.

Cei de la ApaVital au justificat în mai multe rânduri prețurile destul de mari la furnizarea apei și la canalizare/ epurare prin necesitatea rambursării creditului contractat pentru acoperirea părții de cofinanțare din proiectul regional de extindere a rețelelor de apă și de canalizare înjudeț. „Cofinanțarea ce trebuie achitată pentru investițiile cu fonduri externe este inclusă în prețurile practicate. Unii dintre operatorii din țară, în principal cei care practică prețuri și tarife mai mici, fie nu derulează asemenea investiții, fie implementează proiecte de o amploare redusă”, precizează ApaVital.

Publicitate și alte recomandări video