Cât de verde este Iașul? Datele statistice arată o realitate cel puțin surprinzătoare

Municipiul Iași a crescut în ultimele decenii, dar odată cu clădirile și străzile noi, spațiile verzi au rămas greu vizibile pentru locuitori. În 2024, orașul avea 857 de hectare de parcuri, grădini și scuaruri, ceea ce reprezintă 12% din intravilan, peste media altor orașe mari din țară.

Chiar dacă cifra arată că Iașul se menține mai verde decât media, ritmul dezvoltării imobiliare pune presiune pe aceste colțuri de natură urbană.

Ponderea spațiilor verzi în județ a scăzut de la 9,8% în 1993 la 9,4% în 2024

La nivelul județului Iași, situația e puțin diferită. În 2024, suprafața totală de spații verzi a fost de 993 de hectare, în scădere cu 24 de hectare față de 2023, când județul atingea un maxim istoric de 1.017 hectare. Cele mai multe spații verzi se află în municipiul reședință, dar alte localități contribuie cu suprafețe mai mici: Pașcani avea 60 ha (în scădere de la 182 ha în 2022), Hârlău 31 ha, Podu Iloaiei a crescut de la 2 ha în urmă cu câțiva ani la 30 ha, iar Târgu Frumos dispunea de 15 ha, jumătate din cât avea în 2021.

Comparativ cu anul 1993 – primul pentru care există date oficiale privind spațiile verzi – județul Iași și-a dublat suprafața verde totală. Cu toate acestea, ochiul locuitorilor nu percepe mai mult verde, pentru că intravilanul județului a crescut mai rapid: suprafața verde a urcat cu 100%, în timp ce intravilanul s-a extins cu 108%. Astfel, ponderea spațiilor verzi în județ a scăzut de la 9,8% în 1993 la 9,4% în 2024.

Cele mai verzi orașe din cele mai verzi județe

Chiar și așa, Iașul a intrat în topul județelor cu cu cele mai mari suprafețe de spații verzi, pe locul 10. „Campioane” au fost județele Ilfov (cu 2.765 de hectare de spații verzi), Maramureș (cu 2.365 ha), Mureș (1.524 ha), Brașov, Dolj, Cluj (1.221 ha), Constanța (1.075 ha), Galați și Arad.

Care au fost însă în 2024 cele mai verzi orașe din cele mai verzi județe ale României? Orașul Buftea, din Ilfov, și Municipiul baia Mare, din județul Maramureș, se despind de pluton. În aceste locuri, ponderea spațiilor verzi din totalul intravilanului a fost de 53%, respectiv 44%.

Cu un total de spații verzi de 857 hectare, la un intravilan de 6.924, Municipiul Iași a fost în 2024 al șaselea cel mai verde din acest top (excluzând Buftea). Ponderea spațiilor verzi din oraș, de 12%, face ca Iașul să fie, măcar la acest capitol, peste Cluj Napoca, municipiul în care spațiile verzi reprezintă 9% din intravilan, dar și peste Brașov (10%), Constanța (8%), Timișoara (7%) sau Arad (6%).

Presiunea urbană modelează harta verde a României

De mai bine de trei decenii, România încearcă să mențină un echilibru între extinderea intravilanului și păstrarea spațiilor verzi. La nivel național, în 2024, aproximativ 7% din intravilanul orașelor și municipiilor era acoperit de verdeață, în scădere cu 2% față de 1993. Diferențele între județe sunt însă semnificative, iar datele din Nord-Est reflectă acest tablou fragmentat.

În regiunea Nord-Est, județul Iași se situează peste media națională, cu 9,4% spații verzi raportat la intravilan. Scăderea modestă de 0,4% față de 1993 arată că dezvoltarea imobiliară nu a dus la pierderi masive, dar nici nu a generat câștiguri importante. Bacăul se menține și el peste media țării, cu 8%, în timp ce Suceava a pierdut aproape 9% din spațiile verzi, ajungând la 4,8% – una dintre cele mai mari scăderi din România. Județele Neamț și Botoșani se învârt în jur de 5%, iar Vasluiul se situează ușor deasupra, la 6%.

În alte regiuni, dezvoltarea rapidă a centrelor urbane a avut efecte vizibile asupra suprafețelor verzi. Bucureștiul a pierdut 13% din ponderea spațiilor verzi în intravilan, Constanța 5%, iar Cluj 3%. În schimb, județe mai puțin presate de urbanizare au înregistrat creșteri notabile. Ilfovul este exemplul cel mai elocvent: 13,9% din intravilan este acoperit de spații verzi, cu o creștere de 6% față de 1993, semn că extinderea localităților periurbane a inclus sau a păstrat zone verzi consistente.

Cluj, Timiș și Sibiu au pierdut între 3 și 4% din suprafața verde

În Transilvania și Banat, dinamica economică se reflectă și în cifrele spațiilor verzi. Cluj, Timiș și Sibiu au pierdut între 3 și 4% din suprafața verde raportată la intravilan, ajungând la 7,2%, 6,1% și respectiv 4,4%. Brașovul a reușit o creștere ușoară, până la 5,5%, iar Mureșul și-a majorat suprafața verde cu 4%, până la aproape 9,6%.

În sudul țării, diferențele sunt și mai evidente. Mehedinți se remarcă printr-o pondere de 15% spații verzi și o creștere pe termen lung de 5%. La polul opus, Vâlcea și Gorj au înregistrat scăderi de 13% și respectiv 14%, iar în prezent spațiile verzi reprezintă doar 1,7% din intravilan în Gorj.

În Dobrogea, Constanța a pierdut 5% din ponderea spațiilor verzi în timp, iar astăzi acestea acoperă 5,8% din intravilan. În schimb, Galațiul prezintă unul dintre cele mai bune exemple, cu 10,8% din intravilan ocupat de spații verzi și o creștere de 3% față de începutul anilor ’90.

Diferențele dintre județe transmit un mesaj clar: acolo unde presiunea imobiliară a fost puternică și planificarea urbană insuficientă, spațiile verzi au fost primele sacrificate. În județele cu construcții mai temperate sau cu politici de protecție a verdeții, ponderea spațiilor verzi a rămas stabilă sau chiar a crescut.

