Cât încasa directoarea ADP care își construia o vilă cu angajații din primărie

Potrivit „Transparenței veniturilor”, Directorul general al ADP sector 1 este încadrat pe funcție cu 13.770 de lei pe lună.

„Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut și primit demisia directoarei Administrației Domeniului Public Sector 1. Am descoperit că în loc să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi, folosea resursele instituției (materiale, utilaje și muncitori) pentru a-și construi o anexă la vila ei. Astăzi voi înainta către procurori plângerea penală pentru abuz în serviciu și delapidare. Să fie foarte clar pentru toți angajații: toleranță zero la corupție în Primăria Sectorului 1. PS: În această ’’importantă operațiune’’ este implicat și fratele unui lider de sindicat, apropiat de fostul primar, angajat al ADP, care contestă deciziile de reorganizare a primăriei și strânge semnături pentru un fel pseudo-referendum inițiat de PSD de demitere a primarului”, a scris primarul sectorului 1, Clotilde Armand.

Urmăriți site-ul newsweek.ro.