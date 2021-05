Cât mai costă votul la Iaşi? Zvonuri despre un preţ maximal: o casă

Pentru că după marea trădare din conţilul local situaţiile şi contextul a fost întors pe toate feţele, neajungându-se încă la o concluziune sau sumă clară, am zis că, hai, să încercăm şi o ultimă variantă: să întoarcem lucrurile şi contextul şi pe cant, că pe partea asta n-a fost.

Ei bine, iote că tare inspiraţi am fost; da, este vorba de aruncatul unui ochi atent pe declaraţiunea de avere a împricinatului care-a votat pe invers, vor înspre disperarea colegilor, dar spre marea bucurie a premarelui Peni, care a reşit astfel să-şi vadă bugetul în căruţă. Ei bine, după ce am lecturat-o, ştiţi ce ne-a surprins cel mai tare şi mai tare acolo? Că junele abia trecut de pubertate are toată declaraţia de avere plină de liniuţe sau zerouri, după caz, mai puţin aia în care zice că ia salariu din vânzarea de colţuni, leafă de subzistenţă, nu vă gândiţi la cine ştie ce.

Nu voiam însă decât să aruncăm un ochi la bunurile imobile, în fapt, că acolo ne interesa, să vedem dacă, o fi el singur cuc, dar are au ba omul casă sau apartament un’ să stea? Şi când colo, ce să vezi: chiar n-are... Şi nu întâmplător ne-am uitat acolo, ci având un anume motiv. Cum care motiv? Sau nu ştiţi ultima variantă care circulă prin zona liberalilor lui Peni: că preţul a fost un apartament? De unde-l ia Peni? Ei, hai că asta-i chiar bună: păi băieţii de la cumătrie de când aşteptau dezgheţul politic, ehee...

Cu cine va merge Iaşul: cu Orban sau cu Cîţu?

Pentru că am tot voprbit zilele astea despre rotaţia cadrelor de la liberalii ieşeni, dar iote că n-am atins un aspect important în contextul noului şef de la Iaşi, o să-l împingem în faţă chiar acuma, mai mult ca pretext de dezbatere publică. Mulţi se întreabă oare pe mâna cui va merge judeţul la congresul din septembrie, când ar urma să se aleagă noul lider de partid?

Păi, haidaţi să vedem mai întâi de la ce plecăm! Acuma, se ştie că dipotatul Muraru, noul şef interimar, e un cunoscut anti-Orban, pe invers faţă de Alexe, care-i pro. Rămâne însă de văzut dacă ditamai delegaţia mare de trimişi de la Iaşi va vota sau nu la unison, cum cere liderul local. Că noi avem mari dubii. Adicătelea, mai degrabă am zice că va fi spre jumi-juma. Cum ar veni: numai bun ca Iaşul să nu conteze. Ca de obicei, de altfel...

PS: La final, pe scurt, şi postarea zilei de ieri, pusă de un amic de la Bucureşti: «Există decreţei şi secreţei. Decreţeii vor ieşi la pensie la 80 de ani probabil, ultimii 5 ani muncind din cimitir. În schimb, secreţeii vor continua să se pensioneze la 47, 48 de ani, ducând zeci de ani un trai mizer la umbra unei pensii de 5 mii de euro.Judecătorul Ionuţ Matei, de la ÎCCJ, tocmai s-a pensionat. 49 de anişori, o pensie de 5.400 de euro». Fain, nu-i aşa?

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.