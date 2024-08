Cât te costă, la minim, o vacanță într-un loc la care mulți doar visează? Doi tineri din Iași amatori de escapade ieftine ne spun ponturile lor

Aceștia călătoresc tot mai mult, cu bani puțini, în locuri care de care mai populare și exotice. Cum reușesc?

Cristina, o tânără din Iași, în vârstă de 23 de ani, și-a programat un city break într-una din cele mai râvnite destinații ale momentului, la finalul lunii august, care o va costa, așa cum a preconizat aceasta, 2.000 de lei în total. Pentru biletele de avion (Iași – Istanbul) și cazare (trei nopți), tânăra a plătit 950 de lei.

,,Suma de 2.000 de lei o să fie maximul cheltuit. Deja am plătit 900 de lei pentru biletele de avion dus-întors și cazarea la hotel. Cu 1.050 de lei mi-am propus să ies în oraș și să mânânc”, a declarat aceasta.

Totuși, nu e cazul să vă gândiți că studenta va lua masa, în cele aproape patru zile, doar la restaurant. De asemenea, cazarea constă într-un apartament la hotel, preț pe care îl va împărți cu alți 8 colegi.

,,Vom pleca pe 24 august și ne vom întoarce pe 27 seara. Suntem 9 persoane în total. Pe apartamentul din Istanbul am plătit aproximativ 3.000 de lei, iar pe bilete 5.400 lei. Împărțit la atâtea persoane, evident, costurile sunt mult mai reduse, adică 600 de lei biletul de avion dus-întors de persoană și 300 și un pic de lei cazarea. Am vânat mult biletele de avion. Și cred că secretul e să tot cauți oferte. Am ajuns la concluzia că în 2024 poți călători oriunde, dacă îți dorești cu adevărat. Poate că nu vom mânca numai la restaurante din centrul Istanbulului, vom încerca și mâncarea tip «Street Food», și va fi chiar mai interesant. Diversificăm”, a declarat aceasta.