Cât trebuie să plătească o firmă de asigurări în caz de daună totală? Cazul unui taximestrist care s-a adresat instanței

Un taximetrist a cărui mașină a fost distrusă în urma unui accident a obținut dublarea sumei primite ca despăgubiri. El solicitase daune și pentru zilele în care fusese nevoit să stea, fără a putea lucra.

Asigurătorul i-a plătit o singură zi. Instanța i-a acordat aproape o lună.

Suma a și fost virată imediat

Autoturismul condus de Toma C. fusese avariat într-un accident provocat de Gabriela F. pe 13 decembrie 2022, în jurul orei 13.50. Fusese constatată dauna totală. Ca urmare, taximetristul fusese despăgubit de sucursala București a Axeria Iard SA Lyon cu sumele corespunzătoare contravalorii autoturismului și serviciului de tractare. Primise 7.475 lei, reprezentând valoarea maximă a despăgubirii pentru mașină, precum și suma de 500 de lei, contravaloarea serviciului de tractare a mașinii.

Toma C. a cerut, în completarea cererii de despăgubire, încă 8.500 lei, reprezentând contravaloarea zilelor de staționare a autoturismului. Din această sumă, asigurătorul nu a acceptat să plătească însă decât 271,33 lei, adică beneficiul nerealizat într-o singură zi. Suma a și fost virată imediat în contul taximetristului. Acesta însă s-a adresat instanței.

Ce au luat judecătorii în calcul?

Conform legii, asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată inclusiv pentru prejudiciile consecință a lipsei de folosință a autovehiculului avariat. În cazul autoturismelor care suferă o daună totală, periada luată în considerare este cea cuprinsă între data avizării daunei și data la care asigurătorul înaintează oferta de despăgubire. Data avizării daunelor fusese 16 decembrie 2022. Celălalt capăt al termenului luat în calcul de magistrații Judecătoriei a fost 13 ianuarie, data la care Toma C. solicitase despăgubirile.

Cum legea nu prevede tarife maximale, judecătorii s-au raportat la calculul făcut chiar de asigurător și care avusese la bază estimarea veniturilor făcută de taximetrist. Au rezultat astfel 29 de zile în care taximetristul fusese lipsit de folosința autoturismului său, costul fiecărei zile fiind de 271,33 lei.

Axeria Iard SA Lyon a fost obligată la plata a încă 7.600 lei, pe lângă banii plătiți deja ca despăgubiri pentru mașina distrusă. Sentința Judecătoriei a fost contestată însă de asigurător, soluția cazului urmând să fie dată de Tribunal.

