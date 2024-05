Cât vă costă să vă duceți mașina la cosmetică? „Băieții” îi fac un nou „look“, indiferent dacă e Porsche sau Logan FOTO

Prețurile pentru serviciile de detai­ling auto pornesc de la 100 de euro și pot ajunge până la 5.000 de euro, în funcție de complexitatea intervențiilor și starea vehiculului. Iar o medie lunară a încasărilor ar fi de aproximativ 25.000 de lei, echivalentul sumei de 5.000 de euro.

Această nișă oferă oportunități de câștig considerabile pentru antreprenori

În 2010, Bogdan Aprodu a început afacerea de detailing auto cu o investiție inițială de aproximativ 5.000 de euro. Banii s-au dus pe achiziția echipamentelor de bază necesare. În prezent, firma lui generează anual o cifră de afaceri de peste 60.000 de euro, sumă care poate pentru unii nu este foarte mare, spune antreprenorul ieșean, însă este o sumă în creștere continuă, deoarece oamenii au început să înțeleagă în ultimii ani cât de importantă este o îngrijire corectă a mașinilor pe care le conduc.

„Nu mai este doar o chestiune de estetică, ci și de protejare a investiției. Un automobil bine întreținut are o valoare mai mare pe termen lung“, ne explică Bogdan Aprodu, administratorul „Prime detailing experts“ din Iași.

Iar aceste servicii de detailing nu se limitează la o simplă spălare, spune și Ștefănel Asaftei, fondatorul CAF Haus din Iași, ci înseamnă o gamă largă de proceduri menite să protejeze vopseaua, să restaureze interiorul și să mențină aspectul impecabil al autovehiculelor. El participă periodic la cursuri de formare profesională, atât în țară, cât și în străinătate. A urmat cursuri în Spania și plănuiește să participe la un curs avansat în Germania, pentru a-și extinde cunoștințele și abilitățile în domeniu.

Își promovează afacerea prin rețelele sociale, iar recomandările clienților aduc noi clienți

Bogdan Aprodu ne povestește cum a ajuns să administreze un astfel de business.

„Am început să activez în acest domeniu în Iași în anul 2010, fiind foarte pasionat și la curent cu tot ce se întâmpla în domeniul auto, profitând și de lipsa acestui tip de serviciu în oraș. Am observat totodată atenția din ce în ce mai mare acordată autoturismelor de către posesorii lor. Investiția inițială nu a fost mare, achiziționând doar lucruri «basic» pentru acea perioadă, soluții de tapițerie, soluție apc pentru plastic, aspirator de praf, aspirator injecție extracție, compresor de aer, câteva pensoane, perii, un aparat de polish. Cred că în jur de 5.000 de euro a fost investiția în 2010, suma a crescut de la an la an. Să conduci o afacere în acest domeniu pentru mine este un mod de viață, o comunicare continuă cu zecile de clienți care ne trec pragul săptămânal, chiar o educare a potențialilor clienți pentru a înțelege cum ne desfășurăm activitatea și cum serviciile noastre îi ajută în păstrarea pentru o lungă perioadă de timp în stare ireproșabilă autoturismele deținute și, nu în ultimul rând, ne dezvoltăm an de an în ce privește tehnicile de lucru, materialele folosite, ținem pasul cu tot ce este nou pentru a oferi clienților servicii de calitate“, ne spune Bogdan Aprodu.

Firma lui oferă servicii de exterior ce cuprind tehnici și aparatură variată începând de la decontaminarea caroseriei, geamuri, jante, spălare, prespălare, corecție lac, polish, protecție ceramică, înfoliere PPF color sau transparent, reparații caroserie cu tehnică PDR pentru mașinile bătute de grindină, cât și anumite lovituri pe suprafața caroseriei. Prin această tehnică îndoiturile din caroserie sunt înlăturate, fără revopsirea elementului.

„Suntem trei colegi în firmă, fiecare având peste 10 ani de experiență. Ca cifră de afaceri, ne situăm în jurul sumei de 60.000 euro pe an, atât a fost în anul 2023, o valoare în creștere față de anul 2022. Detailingul se face ori de câte ori se simte nevoia de a face o schimbare în lookul mașinii, un refresh al interiorului, cât și al exteriorului. Clienții noștri sunt de la tineri de 20 de ani și până la pensionari care își doresc o mașină îngrijită și vor ca mașinile lor să arate la fel de bine în fiecare zi, ca atunci când au fost cumpărate. Un mare ajutor îl am și de la Andi Florea, cel mai vechi angajat de-al meu. Ne promovăm pe facebook, google, dar cea mai importantă promovare de care avem parte, în mod gratuit, este prin recomandările clienților mulțumiți. Lucrăm cu furnizori din România, cel mai important fiind Pro Detailing, cu care colaborăm din 2010, cât și cu furnizori din Italia, Anglia, Germania“, arată Bogdan Aprodu.

El ne explică și că atunci când vorbim despre detailing auto ne referim atât la detailing interior, cât și detailing exterior. Practic, când îți lași mașina într-un astfel de atelier pentru un detailing interior, se va curăța în detaliu fiecare element din interiorul mașinii cu soluții dedicate fiecărui material în parte – plastic, vinilin, stofă, piele, mochetă, cupolă, cu tratamentul de protecție al fiecărui material în parte. La sfârșitul operațiunii de detailing, interiorul mașinii trebuie să fie curățat și protejat în proporție de până la 100%, folosind tehnici, scule și soluții profesionale non-invazive pentru a păstra interiorul în condiții optime pentru o lungă perioadă de timp.

Modul în care se efectuează detai­lingul interior ține, evident, și de tipul de mașină, starea interiorului și bugetul clientului. Cât privește detailingul exterior, acesta se efectuează la toate elementele mașinii: caroserie, geamuri, faruri, motor, jante, cauciucuri, tobe etc., iar aici, la fel ca la interior, se urmărește readucerea fiecărui element exterior la o stare apropiată de nou și protejarea în această stare pe o perioadă lungă de timp.

Serviciile oferite variază în funcție de cerințele clientului, starea mașinii și timpul necesar

„Ce mașini scumpe ne-au trecut pragul? Păi am avut Bentley Continental, toată gama Mercedes, BMW, Porsche, cât și mașini clasice, dar ce este important este că noi le tratăm la fel pe toate. Prețurile variază în funcție de serviciul ales, starea mașinii, timpul acordat fiecărei lucrări în parte. La detailing interior, prețurile pornesc de la 500 lei și pot ajunge până la 4.000 – 5.000 lei dacă se alege și serviciul de revopsire piele. La exterior, prețurile pornesc de la 1.000 lei și ajung la 4.000 – 5.000 euro dacă se optează pentru o folie PPF de calitate pentru toată mașina“, mai aflăm de la fondatorul „Prime detailing experts“, care mai spune că experiențele cele mai memorabile de când lucrează în domeniu sunt cu clienții care au buget limitat și mașini modeste.

„Care la final se bucură din toată inima de rezultat și ne mulțumesc cu o sinceritate emoționantă, de parcă am fi doctori, nu detaileri. Cu clienții pretențioși, este ușor de lucrat datorită experienței acumulate, suntem transparenți, nu promitem lucruri imposibile ce țin de alte domenii, ne facem treaba cum știm mai bine și la final toată lumea este mulțumită.“

Cum stă situația la o altă firmă locală de detailing auto

Ștefănel Asaftei, fondatorul CAF Haus din Iași, a deschis în anul 2019 primul său atelier, dar locația din Iași are abia un an. În cazul lui, investiția inițială depășește pragul de 20.000 de euro.

„Am ales detailingul auto deoarece de când mă știu am fost pasionat de mașini și de cam tot ce are motor și roți. Vorbind despre locația din Iași, investiția se învârte în jurul sumei de 25.000 de euro. În această sumă sunt incluse toate echipamentele de care avem nevoie pentru desfășurarea activității, cursurile de dezvoltare, amenajarea locației și autorizațiile necesare acestui tip de activitate. O afacere de acest gen poate fi începută și cu un buget mult mai mic, el fiind influențat de o multitudine de factori (suprafața locației, tipul și numărul echipamentelor, serviciile pe care fiecare alege să le presteze etc.)“, ne-a explicat antreprenorul din Iași.

Pentru a rămâne competitivi, merg și la cursuri de formare

Acesta mai spune că participă la cursuri de formare pentru a se adapta la noile tehnici și produse dintr-o industrie în continuă dezvoltare.

„Mi-am dorit de la început ca serviciile pe care le ofer clienților să aibă în spate tehnici și cunoștințe cât mai exacte și vaste. Am dobândit lucrurile acestea prin frecventarea multor cursuri de formare. O parte dintre ele le-am parcurs în țară, iar la un moment dat a apărut o oportunitate de a parcurge un curs al celor de la Rupes, în Spania. Acolo am fost îndrumat de unul din cei 10 master traineri Rupes din toată lumea, pe numele Florin Iosef. Acolo pot să spun că am reușit să ating nivelul de cunoștințe pe care mi-l doream. Continuăm să mergem la cursuri de formare pentru că industria în care activăm este într-o continuă dezvoltare, mereu apar tehnici sau produse noi. Următorul curs pe care doresc să îl parcurg, în 2025, va fi în Germania, la Gyeon Experience Center, avându-l drept coach pe Yves Heylen, master trainer și brand ambassador Gyeon“, ne-a declarat Ștefănel Asaftei.

El ne explică și ce înseamnă să conduci o astfel de afacere. „Ca antreprenor al unei astfel de afaceri, trebuie să fii flexibil, să ai bune abilități de organizare și planificare, determinare, bune abilități de comunicare și de înțelegere a nevoilor fiecărui client care ne calcă pragul. Este un domeniu într-o continuă schimbare, începând de la produse și tehnici folosite în proces și până la interacțiunea umană care este diferită de la client la client.“

Ce prețuri sunt

Prețurile la ei pornesc de la 100 de euro și pot ajunge până la 3.500 de euro pentru servicii mai complexe. Media lunară a încasărilor ar fi de 5.000 de euro, momentan echipa lor fiind formată din două persoane.

„În momentul în care voi lua decizia de a mări echipa, voi căuta o persoană care să fie pasionată de domeniul auto, foarte atentă la detalii și perseverentă. Cât privește media lunară a încasărilor, trebuie spus că încasările în acest domeniu sunt mereu influențate de foarte mulți factori, de la mărimea atelierului, numărul persoanelor din staff, prețurile pe care fiecare și le stabilește, până la numărul de servicii pe care le prestează. Dacă vorbesc de cazul meu, pot spune că media ar fi de 5.000 de euro“, afirmă Ștefănel Asaftei.

Acesta spune că atunci când vine vorba de interiorul mașinii, detailingul ne ajută să readucem prospețimea tuturor suprafețelor, pe lângă dezinfectarea și igienizarea lor.

„Includem aici și eliminarea petelor, a bacteriilor și a mirosurilor neplăcute. Atunci când vorbim de exteriorul mașinii, corectăm și finisăm lacul. Pe lângă lac, blocurile optice, jantele și cam toate suprafețele din exterior primesc atenția noastră. Cea mai scumpă mașină de până acum care ne-a trecut pragul a fost un Porsche 911 Carrera 4 GTS. O mașină pe care eu personal o iubesc. Apoi au urmat BMW M3 Competition, M4 Competition, seria 7 și altele. Clienții noștri sunt persoane care acordă o atenție deosebită aspectului și stării vehiculelor lor. Aceștia sunt pasionați de mașini sau pur și simplu doresc să-și păstreze investiția într-o stare cât mai bună. De asemenea, sunt proprietari de mașini de lux sau pasionați de mașini sportive, care caută servicii de înaltă calitate pentru îngrijirea și protejarea vehiculelor lor. Includem aici și proprietarii de flote auto sau companii care doresc să-și mențină vehiculele în condiții optime pentru imaginea și reputația lor“, a menționat antreprenorul.

Anul trecut, profitul obținut a fost reinvestit în firmă. „Anul trecut nu este un an de referință pentru mine deoarece activitatea noastră s-a desfășurat doar pe perioada a 6 luni calendaristice, locația din Iași fiind încă la început. Comparativ cu anul 2022, cifrele arată bine, până la profit, 2023 fiind anul în care am reinvestit profitul, iar firma a primit un aport din partea asociatului unic“, a precizat fondatorul CAF Haus.

Mai aflăm în același timp de la el și care sunt brandurile de produse pe care le folosesc, anume Gyeon, Rupes, CarPro, Koch Chemie și The Rag Company, dar și de câte ori pe an se recomandă detailingul auto.

„Noi personal recomandăm ca detailingul interior să fie efectuat minimum de două ori sau atunci când clientul îl consideră necesar. Detailingul exterior recomandăm să fie efectuat minimum o dată pe an, dar dacă proprietarul are grijă de vehicul și ține cont de recomandările pe care i le oferim, poate fi efectuat și la doi ani. Legat de lucrul cu clienții noștri, fiecare lucrare ne oferă o experiență memorabilă. De fapt, bucuria pe care o are fiecare client atunci când vine să își preia mașina de la noi este memorabilă. Referitor la clienții foarte pretențioși, pentru noi aceștia nu reprezintă o provocare sau un stres pentru că tratăm toate mașinile, indiferent de valoarea sau modelul lor, cu aceeași dedicare și cu același interes. Diferența constă într-o discuție mai tehnică și mai în detaliu, față de celelalte“, arată Ștefănel Asaftei.

