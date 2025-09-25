Cât va încasa Ronaldinho pentru a juca la Iași? Cât costă biletele de intrare? Detalii financiare ale evenimentului de pe 29 noiembrie, din Copou

Zilele precedente, Ziarul de Iași v-a prezentat mai multe date legate de meciul demonstrativ pe care o echipă formată din Ronaldinho și alte foste mari vedete internaționale îl va susține pe stadionul „Emil Alexandrescu” în compania unei formații alcătuită din foști jucători români.

Partida va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 16:00. Azi, ca urmare a unor informații obținute pe surse, vă prezentăm câteva detalii interesante legate de evenimentul amintit.

150.000 de euro pentru Ronaldinho

Pentru a veni la Iași, Ronaldinho a solicitat un onorariu de aproximativ 150.000 de euro. Cererea campionului mondial și câștigătorului Ligii Campionilor a fost aprobată de organizatori, italienii de la D. M. Global Way. Aceștia vor mai trebui să facă un efort financiar consistent și pentru ceilalți jucători care vor evolua în echipa „Ronaldinho and friends”. Bugetul rezervat pentru a-i aduce în Copou pe alți foști jucători cunoscuți, precum Dida, Seedorf, Kluivert, Makelele, Materazzi ori Veron, este de circa 200.000 de euro. Cum unii dintre ei solicită onorarii mult mai mari decât media rezultată, de sub 15.000 de euro de jucător dacă luăm în considerare și rezervele, e foarte probabil ca multe nume din cele 15 mari anunțate inițial să nu vină la Iași. Totuși, se dorește ca măcar încă trei-patru nume importante, în afară de Ronaldinho, să ajungă în Copou.

Generația de Aur nu vine în Copou, unde ar putea ajunge Mutu

În ceea ce privește selecționata românilor, aceasta nu va cuprinde așa numita Generație de Aur. Aceasta solicită onorarii ridicate atunci când nu joacă în meciuri de caritate. Cum bugetul pentru „tricolori” este 50.000-70.000 de euro, se poartă discuții, în afară de ieșeanul Daniel Pancu, cu fotși jucători ca Lobonț, Goian, Sănmărtean, Raț, Tamaș, Torje, dar și cu unul dintre numele mari ale fotbalului românesc, Adrian Mutu.

Nu este exclus ca pe teren să apară și foști fotbaliști locali, ca Marius Onofraș ori Ștefan Popescu junior. Ultimul a jucat la echipe italiene precum Cesena, Ternana, Modena ori Salernitana și a fost coechipier cu Mutu la Ajaccio, în Franța.

Bilete între 265 și 795 de lei

Trăgând linie, bugetul necesar onorariilor evenimentului este de minimum 400.000 de euro. Ținând cont și de alte cheltuieli (transport, cazare, masă, onorarii colaboratori organizare etc.) e foarte posibil ca nivelul cheltuielilor să ajungă la 500.000 de euro.

Organizatorii speră ca aceste cheltuieli să fie amortizate din vânzarea biletelor de intrare, care sunt disponibile începând de aseară pe site-ul iabilet.ro.

Prețul unui bilet de intrare va fi 265,13 lei la peluze, 344,66 lei la Tribuna B, 530,25 lei la Tribuna A, 795,38 lei la Tribuna 0. Totodată, vor mai fi vândute câteva bilete și pentru VIP, de două categorii, 200 și 1.000 de euro.

Dacă rețeta va fi bună și toate cele 11.300 de locuri ale arenei din Copou vor fi ocupate, va rezulta un profit. Acesta poate fi suplimentat ca urmare a parteneriatelor cu diferite firme, dornice să-și asocieze imaginea cu evenimentul de pe 29 noiembrie.

Publicitate și alte recomandări video