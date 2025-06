Câtă energie electrică consumă ApaVital într-un an: de 31 de milioane de lei

Din șase oferte – concurență care a scăzut valoarea de licitație cu o treime – ApaVital a bătut palma cu o societate de comercializare a energiei electrice pentru aproape 31 de milioane de lei. Mai precis, pentru 30,976 milioane de lei, Getica 95 Com SRL, care are sediul în Râmnicu Sărat – Buzău, va asigura consumul echipamentelor și instalațiilor societății ieșene de apă timp de un an.

Procedura de licitație – care s-a desfășurat prin metoda negocierii fără publicare prealabilă, dat fiind că achiziția s-a făcut de pe o piață de mărfuri – a început de la 45,44 milioane de lei. Au contat prețul ofertei (95 la sută) și suportul tehnic pentru defășurarea contractului (5 la sută pentru o persoană dedicată, respectiv doar 2,5 la sută din punctaj dacă ofertantul avea doar call center).

Anul trecut, ApaVital a încheiat cu aceeași firmă și pentru exact același preț (30.976.674,17 lei) contractul care a expirat anul acesta. Concurența a fost mai mică, doar patru ofertanți, iar prețul de pornire al negocierii, 31,56 milioane de lei.

Cu doi ani în urmă, aceeași firmă – pe atunci aflată în insolvență – și-a adjudecat contractul pentru 39 de milioane de lei.

Getica 95 Com SRL a avut anul trecut 26 de angajați, o cifră de afaceri de 1,58 miliarde de lei, cu 50 la sută mai mare decât în anul precedent, dar un profit net de 10 ori mai mic față de 2023, 6,46 milioane de lei. La rândul ei, ApaVital SA a avut în 2024 o cifră de afaceri de 450 milioane de lei, un profit net de 48,5 milioane și 1542 de angajați – toți acești indicatori în creștere față de anul 2023.

Prin aceeași metodă a negocierii fără publicare prealabilă, ApaVital și-a asigurat și gazele naturale pentru consum pe următoarele 12 luni. Contractul, cu o valoare de 1,5 milioane de lei, a fost încheiat zilele trecute cu firma clujeană Nova Power & Gas SRL.

