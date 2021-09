Cataclism în Catalonia

Două rezultate interesante au punctat prima zi de Liga Campionilor 2020-2021: înfrângerea echipei Manchester United (cu Cristiano cu tot) pe terenul formaţiei Young Boys Berna, în grupa F, (cea care a eliminat CFR Cluj din competiţie) şi scorul sever cu care a fost depăşită Barcelona pe „Nou Camp” de către Bayern München.

Pe „Old Trafford”, United a deschis scorul prin Cristiano Ronaldo ('13), golgeterul all-time al competiţiei, dar situaţia s-a schimbat când „diavolii roşii” au rămas în zece oameni, Aaron Wan-Bissaka fiind eliminat în min. 35. Campioana Elveţiei a egalat prin Nicolas Ngamaleu ('66), iar Theoson Jordan Siebatcheu a marcat golul victoriei în minutele adiţionale. În celălalt meci al grupei, Villarreal şu Atalanta au remizat, scor 2-2. Villarreal - Atalanta Bergamo 2-2

Au marcat: Trigueros ('39, Danjuma ('73), respectiv Freuler ('6) şi Gosens ('83), Jucătorul Coquelin, de la Villarreal, a fost eliminat în min. 84.

La Barcelona, apărarea alandala a gazdelor a fost surprinsă de vedetele Thomas Müller ('34-şut deviat) şi Robert Lewandowski ('56 şi '85). seara, în deplasare, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor la fotbal.Barça nu a avut niciun şut pe spaţiul porţii şi a încheiat meciul cu două jucători de 17 ani (Gavi, Balde) şi doi de 18 ani (Pedri, Demir). Conform cotidianului „Sport”, preşedintele Barcelonei, Joan Laporta, i-ar fi dat antrenorului Ronald Koeman un termen de trei meciuri pentru a redresa echipa: cu Granada, Cadiz şi Levante.

Din grupa E face parte şi Dinamo Kiev, echipă antrenată de Mircea Lucescu, care a remizat pe teren propriu (scor, 0-0) cu Benfica Lisabona. “Este un rezultat pozitiv. Am jucat cu o echipă foarte bună. Ne-am apărat bine şi ne-am aşteptat şansa. Am avut câteva ocazii. Am avut o bară şi am înscris un gol care din păcate a fost anulat. Suntem într-o grupă foarte dificilă, în care toate meciurile se vor juca la o intensitate mare. Ne vom lupta până la sfârşit pentru fiecare punct. Este important pentru jucătorii mei să creadă în ei, ca să aibă mai mult curaj”, a spus Mircea Lucescu, după meci.Rezultate din celelalte două grupe:

Grupa G: Sevilla FC - RB Salzburg 1-1. Rakitic ('42 – penalty)/ Sucic ('21 – penalty). S-au acordat patru penaltiuri în acest joc două fiind ratate de oaspeţi pri Adeyemi ('13) şi Sucic ('37). Adeyemi este un internaţional german, cu tată nigeria şi mamă româncă. În min. 50, tunisianul En-Nesyri (Sevilla) a fost eliminat; OSC Lille – VfL Wolfsburg 0-0. Eliminat: Brooks (W) – min. 63.

Grupa H: Chelsea – Zenit Sankt Petersburg 1-0. Lukaku ('69): Malmö FF – Juventus Torino 0-3. Sandro ('23), Dybala ('45 – penalty), Morata ('45^1).