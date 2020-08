Câte 25.000 de euro de la stat pentru tinerii din Iași care vor să fie patroni. Condiții

Vorbim despre apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs II”, finanțat din fondurile europene prin Programul Operațional Capital Uman.

Tinerii NEETs - Not in Education, Employment, or Training - sunt acei tineri cu vârste între 16 și 29 de ani care nu mai urmează nicio formă de învățământ și care nu au reușit nici să se angajeze.

Potrivit propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, aflat încă în pregătire la Ministerul Fondurilor Europene, fonduri totale de 42 de milioane de euro vor fi puse la bătaie pentru proiecte europene de educare a tinerilor NEETs.

Aceste proiecte vor conține o serie întreagă de activități educaționale și de ocupare a forței de muncă. Printre aceste activtăți, se va regpsi și o componentă restrânsă de educație antreprenorială, la finalul căreia tinerii selectați vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro fiecare, pentru a-și deschide și dezvolta mici afaceri.

Astfel, din cei 42 de milioane de euro alocați tuturor activităților, 16,8 milioane de euro vor merge la schema de minimis din care se vor acorda subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare, pentru tinerii șomeri, viitori patroni. 672 de firme estimează MFE că vor fi înființate astfel.

Viitorii patroni nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă de minimis.

În mare, întregul proces se va derula astfel:

1. Proiectele mari și mici

După definitivarea Ghidului solicitantului, o serie de organizații - solicitanții eligibili - vor depune la AM POCU proiecte cu valoare maximă de 1 milion de euro (proiecte mici), respectiv 4 milioane de euro (proiecte mari).

Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili

Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare

Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Organizații patronale- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ONG-uri;

Organizații de tineret, legal constituite;

Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa)

Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare

Asociații de întreprinderi.

2. Selectarea și pregătirea tinerilor

În cadrul acestor proiecte derulate de organizațiile menționate mai sus, vor fi selectați tineri care nu mai învață și nu mai lucrează. Ei vor fi trecuți printr-o serie de cursuri profesionale și de antreprenoriat, sesiuni de mentorat și alte traininguri și vor fi ajutați să-și facă planuri de afaceri.

Textul integral, pe startupcafe.ro